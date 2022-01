Katja K.: Jeg går aldrig på pension

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag fortæller Katja K. om sin antipati mod at spare op til alderdommen

Ifølge pensionsanalyse selskabet Mercer er Danmark sammen med Holland, de to lande i verden, der har de bedste pensionssystemer.

Det er flot og noget at være stolt af som dansker.

Specielt hvis man har formået at spare op, siden man fik sin første sparegris.

Det har jeg aldrig gjort, og jeg går aldrig på pension.

Nogensinde.

Har ikke noget

Det skyldes to indlysende ting.

Den ene mere indlysende end den anden.

Jeg har ikke nogen opsparet pension hos noget pensionsselskab. Jeg tror ikke på det med at gå på pension.

Altså medmindre man er tvunget til at gå på pension.

Som Arne er det.

Siden jeg var ganske ung, har jeg haft en indre modstand imod alt det, der ufrivilligt bliver tvunget ned over én som en uselvstændig samfundsborger.

Hvad er der nu galt med pension, kan du spørge?

Og nej, der er intet galt med en pensionsordning (det er et sundhedstegn i et velfærdssamfund), men for mig handler det også om, at vi forventeligt skal passe ind i en rigid samfundsstruktur uden at sætte spørgsmålstegn ved, om den egentlig passer præcist til dit eget valg af livsstil.

En meget stor del af vores tilværelse går ud på at arbejde og indgå i et fælles rotteræs, indtil vi bliver så udbrændt, at vi til sidst må kapitulere.

Naturligvis skal hjulene rulle, men husker vi at have os selv med?

Jeg forsøger selv at leve 'ude i kredsløbet' og på en så minimalistisk måde, som det er muligt for mig.

Det er mit valg af livsstil.

Lysten til at bo i et småborgerligt parcelhuskvarter og være indehaver af et dyrt realkreditlån og slave af en rig pensionskasse er ikke noget for mig.

Allerede da jeg var i starten af mine 20'ere, blev jeg rådet af min daværende bankrådgiver til at begynde at spare op.

Nej tak.

Det kunne jeg slet ikke forholde mig til på daværende tidspunkt. ’Jeg satser på, at jeg en dag tjener kassen’ på mit eget kreative arbejdsprojekt’, var mit svar.

Dét skulle en dag blive min pensionsopsparing, satsede jeg på. Jeg havde ikke tænkt mig, at en rig pensionskasse skulle tjene penge på lille mig med renter og renters rente.

Næ nej, du kan tro nej, du.

En dag kom der dog et uventet brev dumpende ind af min brevsprække. Brevet var overraskende fra PFA's pensionskasse – ’leve livet, hele livet’, som dengang var deres 'sjove' slogan (ja, det kunne de sgu sagtens sige).

Da jeg åbnede brevet, kunne jeg læse, hvor meget jeg nu havde sparet op til min pension. Problemet var bare, at jeg aldrig selv havde henvendt mig til dem og bedt om at stå registreret i deres pensionsselskab.

Blev ikke kontaktet

Hvad var der nu galt med det, kan du spørge? Det lyder måske spøjst, men det irriterede mig grænseløst, da jeg aldrig var blevet spurgt.

(Det havde min arbejdsgiver naturligvis sørget for.) Jeg ringede til PFA og bad dem om at slette mig i deres pensionssystem.

Damen i telefonrøret lød forvirret over mit krævende ønske og sagde, at det havde hun aldrig prøvet før. Dét kunne ikke lade sig gøre.

For mig var det en principsag. Jeg vil selv have lov til at vælge, hvor jeg placerer mine hårdt tjente penge. Det lykkedes mig ganske godt, da jeg i sin tid skabte min karriere i pornoindustrien.

Dengang tjente jeg millioner af kroner, og jeg valgte at investere dem i mine fremtidige projekter.

Højt at flyve, dybt at falde.

Jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger, og jeg nyder at tage risici i livet. Og da jeg heldigvis stadig er i live, er der nye fede projekter, der skal afprøves.