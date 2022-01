Katja K.: Jeg har fået aborter

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. ser tilbage på sine aborter

I den østlige og vestlige del af vores verden har højreradikale politikere nu strammet grebet og forbudt frie kvinder at få foretaget en abort.

Som samfundsborger bosiddende i et demokratisk land regner man med, at velfærden og den gode udvikling vil fortsætte fremad i den rigtige retning. Intet kan være mere forkert, og ingen bør tage noget for givet.

Hverken demokratiet eller kvinders frie rettigheder. I 1973 fik kvinder fri abort. Det er 49 år siden.

Nu er denne frie ret taget fra kvinder flere steder i verdenen.

Og med hvilken ret?

I staten Texas har de nu forbudt amerikanske kvinder at få abort og kalder deres nye diskriminerende lov for: ’The Texas Heartbeat Act’.

Loven betyder, at der IKKE kan foretages abort, så snart man kan høre hjerteslag fra det ufødte barn, og det kan man allerede efter blot seks ugers graviditet.

Min første abort

Jeg har selv fået foretaget aborter. Selvvalgt og i et frit demokratisk land.

Som 18-årig valgte jeg for første gang at få foretaget en abort, og det var min frie ret. Jeg syntes selv dengang, at jeg var for ung til at få et barn, selvom jeg var blevet gravid med en sød kæreste.

Dengang i 1980erne fik man et kirurgisk indgreb på hospitalet, og jeg blev hurtigt indlagt. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle have en abort!

Da jeg vågnede op igen dagen efter indgrebet, lå jeg i en hospitalsseng på gangen.

Den fulde narkose, jeg havde fået, var nu aftagende, og jeg kom langsomt til bevidsthed igen, da jeg hørte nogen råbe højt.

Jeg kan huske at jeg tænkte; ’Hvem er det, der råber sådan?'

Til min egen forskrækkelse opdagede jeg, at det var mig selv, der lå og råbte!

’De har taget mit barn fra mig,' råbte jeg.

En Sygeplejerske kom ilende til og spurgte, om jeg var ok. Jeg var helt flov over mit eget udbrud og svarede blot: ’Ja ja, jeg er ok’.

Jeg var mildest talt meget overrasket over min egen reaktion.

Min logiske fornuft havde talte tydeligt til mig, imens jeg måtte have overhørt mine moderlige instinkter om at føde mit barn.

Vild oplevelse.

Anden abort

Anden gang jeg blev gravid var også med en kæreste, og måden, hvorpå jeg opdagede, at jeg var gravid, var speciel.

Det var en lørdag, hvor jeg sad hjemme i min sofa og hyggede alene med en god eftermiddagsfilm på TV.

Woody Allen filmen, som jeg så, var tæt på sin afslutning, da den allersidste sætning i filmen pludselig satte sig fast – på grund af tekniske problemer.

Kvinden i filmscenen sagde: ’Jeg er gravid!’

Der sad jeg så, i mange minutter, og stirrede målløst på den sætning. Da gik op for mig, at jeg var gravid.

Og ganske rigtigt, få dage senere, blev det bekræftet af min læge. Det var en surrealistisk oplevelse.

Jeg fik hurtigt en medicinsk abort, og jeg har aldrig fortrudt, at jeg fik mine aborter. Også selvom det kunne være blevet til smukke kærlighedsbørn.

Sådan skulle det ikke være i dette mit liv. Men ville jeg gøre det igen, hvis jeg kunne spole tiden tilbage? Nej, det ville jeg nok ikke.

Men uanset hvilket valg en kvinde træffer, skal hun have lov til at have dette frie valg om abort.

Lad os støtte de polske kvinder og lade dem få en fri abort i Danmark.

Det kan være et spørgsmål om liv eller død.