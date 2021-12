Katja K.: Jeg har solgt min krop men ikke min sjæl

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. påpeger forskellen på at sælge sin krop og sin sjæl

#Metoo debatten raser igen i Danmark, på grund af den nyligt viste dokumentar, om tv-stationens mange seksuelle krænkelsessager, der er foregået igennem årtier.

Flere af de forulempede kvinder, og tidligere ansatte på TV 2, fortæller i medierne, om de fornedrende oplevelser, de har haft i koncernen som unge praktikanter.

’De blå skjorter’, som den skyldige, tyranniserende, og elitære ledelsesgruppe kaldes, er nu blevet hængt til tørre, af danske erhvervs kvinder, der indædt kæmper for deres frihedsrettigheder.

Og det har konsekvenser. For kvinderne. Og kun for nogle få mænd. Nogle af de anklagede mænd, har fåmælt erkendt, at de har haft dårlig dømmekraft. Andre mænd er røget i skalkeskjul.

Macho-kultur

Og spørgsmålet er, om hele denne #Metoo debat overhovedet formår, at rykke ved den macho-kultur, der eksisterer i stort set alle erhvervsbrancher, altså der hvor der er magtliderlige mænd og villige piger?

Det håber jeg inderligt, at den kan.

Nu har jeg ikke selv været fastansat i flere årtier i det samme firma. Det er min ildsjæl for vild til at kunne.

Når jeg ikke har kunnet lide ’lugten i bageriet’, har jeg enten gjort internt oprør, eller har sagt op. Jeg har aldrig solgt min krop, fordi jeg ville gøre alt i verden for at beholde et almindeligt 9-5 job.

Dét kunne jeg aldrig drømme om. Jeg har solgt min krop i pornobranchen, fordi jeg kunne lide det, tjente penge på det og samtidig gjorde en samfundstjeneste.

Nærgående chef

Det har aldrig været nødvendigt for mig, at stikke en nærgående chef en flad, fordi alle mine kollegaer var mine jævnbyrdige. Jeg har altid været en ’Lonely Rider’, og frihed er et af mine primære formål i mit liv.

Jeg skal på ingen måde indgå som et ’lamseben’ i et topstyret hierarki og være underdanig for dominerende alfa-hanner, der slås om et let bytte.

Og som stærk kvinde i datidens pornobranche på topelite-plan var det på kvindernes præmisser.

Vi blev forgudet fra top til tå. Naturligvis.

Var der ingen kvinder på scenen, var der ingen penge at tjene for porno-producenterne.

Og heller ikke for os kvinder - derfor havde VI fat i den lange ende.

Søstersolidaritet

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg står på samme side, som de kvinder der fortsat kæmper en brav #Metoo kamp her et år efter lavinens skred.

Det er det, der hedder søstersolidaritet.

Vi skal have ryddet op i den patriarkalske magtstruktur, men det kræver altså (i den fase af frigørelsesprocessen, vi endnu befinder os i) at kvinder lærer at sige NEJ. (Medmindre de mener JA.)

De selvsamme kvinder der lider af ’pæn pige’-syndromet, ’slutshamer’ samtidig andre kvinder.

’Den, der siger det, er det selv’. Det er en uskøn dobbeltmoral at gå rundt med.

Min pointe er her: 'Lad være med at tro, du fordomsfulde kvinde, at JEG er et offer, fordi du har gjort dig selv til et. Jeg har været fri, længe før du turde at kæmpe for din frihed!'.