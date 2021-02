Katja K.: 'Jeg kan ikke købes for penge'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja skulle ikke nyde noget af at være pyntedukke i Dubai

Der er stadig magtmænd med penge derude, der tror, at de kan købe mig.

Men jeg er ikke til salg.

Også selvom jeg kun lige har salt til et æg.

Hvis du har penge nok, kan du flytte til Dubai, indrette dit kontor på eksempelvis 47ende etage i en af byens mange arkitektstjerne-tegnede skyskrabere med en imponerende udsigt og betale 0 kroner i skat.

I denne falske og forcerede by er der et internationalt leben af folk, som føler sig hjemme i flok blandt kendisser, business dudes og influencere.

De nyder at føre sig frem på selfies, så de kan vise omverdenen, at de har styr på deres shit.

Fælles for dem alle er, at de elsker luksus, og det er jo fedt nok.

Alle tænker ikke sådan

Men nogle glemmer tilsyneladende, at ikke alle deler den samme opfattelse.

Hvad er definitionen på luksus?

For nogle er det jo så en bolig i Dubai med 0 i trækprocent. Desværre også NUL porno - den slags er nemlig forbudt at downloade der.

For de fleste folk kræver det hårdt arbejde og blod, sved og tårer at opnå den form for materialistisk luksus, og det skal man være villig til at kæmpe for.

Så stor respekt til dem, der arbejder hårdt for at nå deres mål.

Jeg HAR prøvet at leve i ’sus og dus’, og dengang jeg nød det aspekt, var det et ’must have’, indtil det ikke var det mere.

Mit forhold til materialistisk luksus fik finanskrisen lavet om på i 2008, da jeg gik konkurs med mit første firma, og det nye paradigmeskifte ramte vores samfund.

Fællesskabets vigtighed vendte tilbage, og de gratis glæder i livet blev genfundet.

Ikke noget for mig

At være 'rig' er i høj grad en følelsesmæssig mental tilgang til livet.

Og jeg har absolut ingen interesse i at gifte mig til økonomisk rigdom, hvis kærligheden ikke er til stede.

Så vil jeg hellere være fri og uafhængig, og lykkelig for det jeg allerede har.

Jeg kan ikke imponeres med guld og grønne skove, hvis der er tale om en 'barder deal' – altså en god gammeldags bytteaftale.

Du får penge, jeg får sex.

Noget for noget.

I starten spiller mændene indbydende op med dybe samtaler og romantik på balkortet.

Ville have mig til Dubai

Her for nylig var der en rigmand, der bød sig til.

Han ville giftes og have mig til Dubai.

Vi havde interessante samtaler, men jeg afviste hans stærke trang til konstant online sex med mig.

Dén kunne han ikke greje.

KK gad ikke frække lege med ham!?

Han gik i baglås som en fornærmet tøs og trak sig.

Reaktionen var en anklage imod mig om, at JEG ikke levede op til mit 'sex-brand'.

At det var problematisk, hvis der var et modsætningsforhold imellem mit image og jeg.

Jeg kan sgu da gøre, som det passer mig!

Trives hvor jeg er

Det kan vel ikke komme som nogen overraskelse, at der rent faktisk er et menneske bag brand-facaden?

Et almindeligt menneske, der også har brug for romantik og tryghed.

Tydeligvis så han mig ikke som det hele menneske jeg er, men kun hvad HAN ville have ud af KK.

Jeg trives fint med, hvor jeg er og nyder en anden form for luksus i mit liv nu.

Min frihed som jeg vægter højt.

Ro og spiritualitet, som jeg finder i naturen.

At bo i en autentisk by med almindelige mennesker.

Jeg skal sgu ikke bo i Dubai og være nogens påklædningsdukke.