Katja K.: 'Jeg realiserer mine sex-fantasier'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K har mange sex-fantasier, og de fleste realiserer hun

Jeg har mange vilde sex-fantasier, og jeg har realiseret mange af dem.

Det er blevet vældig populært, for en række kendte danske kvinder at fortælle offentligheden om deres frække sex-fantasier.

Det synes jeg er skønt – bring it on, kvinder!

Jeg har selv ikke været genert i mange år og har fortalt offentligheden om mine sex-fantasier og om, hvordan jeg har udlevet nogle af disse fantasier.

Men en sex-fantasi er jo netop blot en fantasi, og skal ikke nødvendigvis realiseres.

Nogle seksuelle fantasier BØR ikke realiseres, men blot forblive et sensuelt tankerum, der kan stimulere og lege med grænser.

Sex-fantasier er mange ting

Sex-fantasier kan skabes ud fra mange forskellige input i vores kultur;

Erotisk litteratur.

Film.

Kunst.

Reklamer.

Eller i det fysiske møde imellem mennesker.

Bare for at nævne et udpluk af steder, hvor vi kan blive seksuelt inspireret.

Som nævnt har jeg realiseret mange af mine fantasier, men ikke dem alle.

Jeg har naturligvis været i nogle situationer, i korte møder med fremmede mennesker, hvor jeg har kunnet mærke en gensidig stærk seksuel tiltrækning.

Ligesom de fleste af os har.

Vi er smukke seksuelle væsner.

Den berømte sommer

Der var for et eksempel den lange sommer, jeg engang tilbragte alene i den sydfranske by, Nice.

Det var lige efter, at finanskrisen i 2008 havde gjort sit skræmmende indtog, og jeg trængte til at komme langt væk fra konkurser, og personlige livskriser i samfundet.

Jeg længdes efter det søde liv, og nye spændende sex eventyr.

Og tro mig, jeg havde en del frække sex oplevelser, den berømte sommer.

Fik mange tilbud

Som en smuk blond skandinavisk moden kvinde, fik jeg mange knalde tilbud fra mænd.

Jeg havde lejet en lejlighed, tæt på havnen, og hver dag gik jeg ned og solede nøgen, i de lokale strandklitter.

Det var primært lokale franskmænd i alle aldre, der også lå der og stegte nøgne i solen.

Mange af de lokale franskmænd, kvinder og mænd, emmede af en tydelig sensuel krops bevidsthed.

De gik selvsikre spankulerende rundt i klitterne, og flirtede frit med andre, der også var på udkig efter dagens sex eventyr.

Mens jeg lå der og nød solens varme stråler, fik jeg pludselig øje på en guddommelig smuk ung Adonis.

Han må have været under 20 år, men det var lige meget.

Jeg var 20 år ældre end ham.

Det var han ligeglad med, eller måske var det dét, der tændte ham, at jeg var en smuk moden kvinde.

Han forblev en fantasi

Han gjorde åbenlyse tilnærmelser til mig, og han var ikke det mindste genert.

Faktisk er jeg overbevist om, at det var en erfaren adfærd, han udviste overfor smukke kvinder, på hans lille maskuline stykke stranddomæne.

Vores blikke mødtes hver dag på stranden, og han ’fulgte mig hjem’ om eftermiddagen, ved solnedgang.

Hver aften lå jeg i min lejlighed, og fantaserede om ham, imens jeg masturberede skønt.

Han forblev en fantasi – en meget smuk én af slagsen.

I årenes løb derefter, fortrød jeg, at jeg ikke tog ham dengang.

Men nogle fantasier bliver aldrig til virkelighed.

Det blev i stedet en italiensk cykelrytter, jeg hev med hjem, og han fik lov til at ligge, og synge tenor imellem mine solbrune ben, dér midt på stengulvet i entreen.

Der venter nye fantasier, og sex eventyr forude.