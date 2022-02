Katja K.: Jeg tænker meget

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag filosoferer Katja K. over fordomsfulde mennesker

Jeg tænker, derfor er jeg.

Jeg reflekterer, derfor er jeg også.

Jeg analyserer, derfor er jeg mere.

Jeg overanalyserer, derfor er jeg for meget.

Jeg har tankemylder om natten, derfor kan jeg ikke sove.

I hele min bevidsthed er jeg i en konstant proces lignende tilstand. Det er en overvældende livs kondition og mit livs skæbne bestemte mantra. Det tænker jeg.

Min IQ er højere end middelmådig

Nogle troede måske, at der var et stort hult tomrum inde i mit hoved. Men jeg kan med sikkerhed forvisse jer om, at der tager I ganske enkelt fejl. Faktisk er tilfældet det modsatte.

(I øvrigt vinder jeg altid over mine druk venner på Palæ bar i spillet ’snyd’, fordi jeg har ’regnet den ud’).

En nyligt taget IQ test viser, at min intelligens ligger på omkring de 146. Altså over det generelle middelmådige statistiske niveau.

Hvorfor er jeg så ikke kommet langt videre i mit liv, vil den mindre smarte læser nok spørge? Kan det være en dumsmart bemærkning fra en dansker?

Ja, men er vi overrasket her? Nej, ikke det mindste. En desværre for stor del af den danske befolkning lurer faren.

Hvilken fare taler vi om? Faren for uvidenhed.

Uvidenheden (hos en forskrækkende stor del af den danske befolkning - ikke jer selvfølgelig) udtrykkes i en ignorant stillingtagen og kamufleres ofte bag en fordomsfuld holdning, der dækker over mindreværd og selvutilstrækkelighed.

Træt af fordomsfulde mennesker

Og hvor er det så, jeg vil hen med alt dette?

Lad mig gøre det klart fra starten, at jeg er ved at brække mig i lårfede stråler (elsker det gamle udtryk) over at gentage mig selv.

Både i skrift og på tale. Så det kommer ikke på tale!

Men jeg bliver til stadighed målløs over fordomsfulde mennesker.

Gider jeg at blive ved med at bruge mit krudt på intetsigende og negative kommentarer omkring mit alter ego; Katja K?

Nej, det gider jeg egentlig ikke. Men for mig handler det om at vende negativitet til konstruktiv positivisme.

Jeg har netop haft en del af min kærlige familie og venner på besøg, som stolt kunne fortælle mig, at de har forsvaret mig/Katja K overfor nogle andre af deres bekendte, som simpelthen kun havde nedladende ting at sige om mig.

Som deres bekendte sagde; 'Hvordan fanden kan man overhovedet få sig selv til at lave porno?'

Min kæreste veninde forsvarede mig igen og igen og gav dem et skingert modsvar: ’Du lever af at producere batterier!? Er batterier bedre end porno?'

B eller P? S, P eller K? S/M?

Mit svar til deres bekendte er; Hvor stor en andel af jeres batteri base, tror I, går til at have spændstige dildoer kørende, både dag og nat?

Sandhed eller konsekvens?Jeg tager og giver gladeligt imod begge dele. Ikke dildoer, men jeg tager taknemmeligt imod livets nuancerede retter.

Og tak for mad.