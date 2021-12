Katja K.: Kæmper med kvindelig stalker

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. får uønskede billeder tilsendt

Jeg har fået en kvindelig online stalker.

Og hun er tilsyneladende en moden kvinde - vistnok ti år ældre end jeg.

Det hele begyndte med, at hendes datter kontaktede mig på Instagram og påstod, at jeg engang havde arbejdet sammen med hendes smukke mor i Paris, da vi begge var nøgenmodeller i 1990erne.

Moren har for længst lagt den frække fortid bag sig, og hun var senere hen blevet såkaldt 'rigtig' model for førende franske, ikoniske modehuse.

Datteren har så oprettet en Instagramkonto for hende og lagt mange af hendes pæne mode forsidefotos op.

Det meste af fortidens 'beskidte' fotomateriale har moren valgt at brænde, for det kunne potentielt ødelægge hendes mere noble model- karriere.

Sender beskeder hele tiden

Moren, lad os kalde hende Berit, sender mig næsten dagligt beskeder, stiller nysgerrige spørgsmål, spørger om gode råd og sender frække fotos af sig selv.

Det seneste foto Berit har sendt til mig, forestiller hende blive taget bagfra af en afroamerikaner, imens en anden står i kø og venter til det bliver hans tur, og en tredje har fotograferet den igangværende trekant.

Et andet foto hun har sendt til mig, forestiller Berit på sit badeværelse i færd med at penetrere sig selv med en stor lyserød dildo.

Disse er blot et udpluk af de fotos hun har sendt.

Jeg synes, at det er temmelig grænseoverskridende at få tilsendt den slags sex fotos UDEN at have bedt om det.

Også selvom billederne er sendt fra en kvinde.

Ingen forskel

For der er vel ikke nogen forskel på, hvilket køn det er, der agerer krænkende i en pågældende situation?

I virkeligheden eller ej.

For en kvinde kan vel også godt være en krænker?

Online, hjemme i soveværelset eller på arbejdspladsen?

Ja.

Og hvordan kan jeg rent faktisk vide, at det er en kvinde der sidder bag tastaturet og ikke en mand, der forsøger at tage røven på mig?

Det kan jeg vel egentlig heller ikke vide, selvom hun flere gange har forsøgt (uden held) at ringe til mig.

Jeg forbavses til stadighed over, hvor mange der stadig tror, at fordi jeg engang har været pornostjerne i tre år, så står jeg frit til rådighed og har NUL grænser!

Og det forholder sig ganske enkelt ikke sådan.

Har grænser

Selvfølgelig har jeg mine grænser.

Ligesom I har - selvom de nok ikke er ens.

Kvinder og mænd kan da gøre, hvad de vil for min skyld.

Jeg bliver bestemt ikke let forarget, men man sender da ikke det afsted uden først at have indhentet godkendelse hos den intetanende modtager!?

Kvinde eller mand.

Berit.

Bliver.

Blokeret.