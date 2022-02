Katja K.: Kunsten at elske som en pornostjerne

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. gør status over sit erhvervs-eventyr set i bakspejlet

Der er en fordel ved, at være en kendt personlighed.

Okay, der er flere fordele – og ulemper.

Én af fordelene er blandt andet, at man kan genlæse sine egne tidligere interviews, som er givet til diverse blade og aviser.

Det er ikke for at sidde og svælge i sig selv, men for at genopdage, hvad det er, man står for som menneske, og om man er lykkedes med, at realisere de mål, man har sat sig.

Et interview fra bladet 'Psykologi' fra år 2009, udtaler jeg således:

'Det har aldrig handlet om, hvad folk tænker om mig, men om en udforskning af min egen rolle i forhold til det miljø, jeg sætter mig selv i. Og for mig kan det ligeså godt være den erotiske filmverden som den akademiske verden, jeg er på vej ind i nu'.

'Som menneske besidder vi jo alle mulige facetter og elementer, og jo mere man udforsker sine sider, jo bedre lærer man sig selv at kende. Om det er det ene eller det andet, er jeg ganske usnobbet med, jeg synes, at det er processen, som er spændende.'

Kunsten at navigere i kaos

På det tidspunkt, i år 2009, var mit næste karrieremål, at etablere mig som forandringsrådgiver, idet jeg i den grad havde erfaringer med, at 'navigere i kaos', som jeg selv kaldte det dengang.

'Kunsten at navigere i kaos', var i de år mit livs overskrift.

Og erfaringer med forandringsprocesser havde jeg masser af, da jeg altid har kastet mig ud i ukendt farvand med hovedet først.

At kunne gå fra det ene til det andet uden sikkerhedshjelm eller forudgående introduktionskursus.

Når man er indehaver af et komplekst sind (som jeg er), kan det være den ultimative forløsning at sætte sig selv på spil. Igen og igen.

Derfor satte jeg mit eget firma op igen, hvor jeg havde det formål at guide folk igennem deres respektive forandringsprocesser.

Det var midt i den globale finansielle krise, hvor mange folk blev fyret fra deres jobs og måtte gå fra hus og hjem.

Så der var i den grad brug for forandringsrådgivning.

Mænd, mænd, mænd

Mine nye kunder begyndte at strømme ind, i min lille 'geschæft', og jeg var glad.

Indtil det begyndte at gå op for mig, at alle mine nye kunder var, ja MÆND!

Mænd, mænd, og atter mænd.

Surprise!

Jo enig, det kunne jeg da naturligvis have sagt mig selv. Og det er ikke fordi, at der var noget galt med, at det kun var mænd, der kom og opsøgte min 'ekspertise', slet ikke, men for de fleste mænds vedkommende, kom de kun for at 'se giraffen'.

Selvfølgelig gjorde de det.

Det var sgu ikke så fedt for mig at opleve, da jeg havde andre oprigtige hensigter med mit nye firma.

Denne klumme handler dog ikke om en fiasko, men om forståelsen af, at for at opnå varige forandringer kræver det langsigtede processer.

Dertil kan jeg nu sige, at det dengang var et logisk tænkende formål og ikke min hjerte passion.

Der lå successen

Og når jeg i dag læser mit tidligere interview, står det klart for mig, at jeg i stedet skulle have rådgivet mænd om:

'KUNSTEN AT ELSKE SOM EN PORNOSTJERNE'.

Se, dét havde nok været en erhvervsmæssig succes!

Hvad ville du selv spørge en tidligere pornostjerne om?

Af lødige spørgsmål vel at bemærke.