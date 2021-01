Katja K.: 'Mænd, I er for nemme'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Jeg må lige følge op på min klumme fra juleaften hvor jeg fortalte, at jeg trængte til et nytårsknald.

(Hvem gør ikke det i disse tider.)

Siden jeg skrev den klumme, hvor drillenissen i mig var på spil, har beskederne hobet sig op på min INSTAGRAM, fra liderlige mænd i alle aldre, der byder sig til.

Mænd, I er for nemme!

I opfører jer som billige tøjter.

Nu må I ikke blive pigefornærmet, for det er (k)ærligt ment.

Overvældet af tilbud

Bevares, jeg er da overvældet af alle jeres frække knald tilbud, men min klumme skulle altså ikke forstås som en sex annonce.

Ikke at der er noget galt med sexannoncer, men det behøver jeg da ikke at forfatte til jer.

Det forstår I godt ikk’?

Det kommer dog ikke som en overraskelse for mig, at mange af jer mænd har opfattet det som en sådan.

Mon det er fordi at jeg er tidligere pornodronning af Danmark.

Det nemmeste i verden for mig, er sgu da at få et knald. Og det uanset hvor jeg befinder mig i verdenen.

Kendt eller ikke kendt.

Ikke en kold 'bollemaskine'

Og spanske mænd elsker at flirte. De tør godt. Det er sjovt og ganske harmløst, medmindre man siger si, si.

Og jo, det er da dejligt at blive 'sex-feteret', men kærlighed og kram, ligger også øverst på min ønskeliste. Hed erotik er klart på programmet for dette nye år 2021, men naturligvis kun med særligt udvalgte. Jeg er altså ikke en kold bollemaskine, man kan forlyste sig med, når man bliver liderlig.

I må mane jer op på manchetterne, og finde jeres indre gentleman frem.

Det er jeg sikker på at I kan.

Jeg bad jer om et venskabeligt råd, I må simpelthen lære, at læse imellem linjerne.

Og selvfølgelig kaster man sig ikke i ’grams’ med ukendte mænd, i disse Corona tider.

Det er sgu for stor en risiko at tage. Godt nok elsker jeg sex, men jeg elsker også mit, og andres liv endnu højere.

Gad ikke være alene

Hvorom alting er, valgte jeg IKKE at sidde alene nytårsaften. Det gad jeg alligevel ikke.

Så jeg besluttede mig for, at tage imod en fest invitation fra min nye mandlige bekendte, der gerne ville overnatte på min sofa for nylig.

Og jeg tog min nye smukke blonde finske veninde med til det spanske nytårsbrag.

Da vi ankom til festen med favnen fuld af kold cava, rendte værten stresset rundt i huset.

Han forsøgte at tænde op i pejsen, der var fyldt op med vådt træ, så han tog en hårtørrer, og forsøgte at tørre brændet med.

Da det naturligvis ikke hjalp, hentede han tændvæske, som han hældte ud over pejsen, fejlagtigt på sig selv, og på stue gulvet, at flammerne pludselig stod op i lys lue.

Det var virkelig ikke et smart træk, og min finske veninde, der kender alt til at skulle holde varmen i Finland, gik amok, og skældte ham ud. Det kunne være endt helt galt for os alle.

Vi endte med at skride fra festen før tid, skålede nytåret ind, og min smukke veninde endte med at overnatte på min sofa.

Det var et godt bytte for mig.