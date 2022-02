Katja K.: Nej tak til offentlig dildo

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K., at hun er træt af, at folk hiver i hende fra alle retninger

Ja, jeg er en offentlig kendt person. Og hvad så?

Det betyder ikke, at jeg skal finde mig i hvad som helst eller stå til regnskab for nogen. Jeg skifter mening konstant, og jeg har aldrig lagt en strategisk femårsplan. Skal, skal ikke?

Jeg overvejer nøje og analyserer konstant. Jeg mærker efter, hvad der føles rigtigt for mig, og så går jeg efter det.

Og fordi jeg har levet af at være en sexbombe, betyder det ikke, at jeg føler mig forpligtet til konstant at rende rundt med rød trutmund og sorte stilletter. For jeres skyld. For ’the male gaze’.

Jeg er ikke frit tilgængelig

Alt det, jeg har gjort i den gode sags sex tjeneste, har været for min egen underholdnings skyld, og så fornøjelsen ved at producere et fedt produkt. Om det har været pornofilm, skuespil eller lingeri, så elsker jeg at skabe med et budskab om individuel frihed.

Vi har alle ret til at skabe os det liv, vi ønsker at leve. Ja, jeg har vist mig selv frem BIG TIME, og det var en nydelse at udfolde mig uhæmmet. For mig handler det altid om at komme videre i sin livs udvikling og ikke at gå skridt tilbage.

Men det virker desværre stadig som om, at der er nogle, der tror, at jeg er ligesom en billig forbrugsvare, man bare kan bestille efter behag.Mange mænd vil på gratis dates, folkeskoleelever vil have gratis sparring om porno til deres skoleopgaver, og de fleste andre vil have et gratis knald med mig. For ikke at tale om alle de utro mænd, der skriver og tror, jeg er ’frisk’.

Man kan vælge at tage det som en kompliment, men jeg føler mig sgu ikke forpligtet til en skid! Jeg er helt sikkert ikke den eneste kendte person, der konstant bliver bombarderet med personlige spørgsmål fra folk, der bare vil have og have uden at give noget igen.

Folk kan være som blodsugende igler. De vil have en bid af kagen. Men det kommer ikke til at ske, og jeg gør altså tingene på min måde.

Andre planer

Jeg har været i tvivl, om jeg skulle oprette en profil på Onlyfans af den simple grund, at man ikke kan bestille mig til sex. Og Onlyfans er altså mere end kun porno.

Til gengæld er det snart muligt at betale mig for spørgsmål om sexrelaterede emner i jeres liv. Jeg rådgiver gerne udi ’kunsten at knalde’.

En ældre kvinde spurgte mig, om jeg havde lyst til, sammen med hende, at vise sexlegetøj frem på Onlyfans. Undskyld mig, men vorherre bevares. Jeg skal sgu ikke ligge offentligt tilgængelig med en dildo oppe i mit skræv. ’Been there, done that’.

Jeg har leveret varen. Det kan man gøre som ung kvinde, men som moden kvinde skal der mere raffinerede metoder til. Nej tak, jeg har andre planer.

Ligesom da ’Se & Hør’ i sin tid kaldte mig for snerpet i et af deres interviews med Katja K. Blot fordi jeg tillod mig ikke at svare på samtlige af deres grænseoverskridende spørgsmål. Så den titel tog jeg som et kompliment.

Jeg kan være præcis, som jeg har lyst til at være. Der er kun én der bestemmer det, og det er mig.