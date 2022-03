Katja K.: - Noget af det hårdeste i livet

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K øver sig i at tage imod det, livet giver hende

’Hvad du tolererer, når du dater, vil udfolde sig gange ti i et ægteskab. Ægteskabet heler IKKE dysfunktionelle mønstre, det afslører dem alle! Gift dig ikke med potentialet, gift dig med virkeligheden’ – stod der på et spirituelt postkort, jeg tilfældigt fandt forleden.

Det budskab sprang direkte i øjnene på mig, lige efter jeg havde skrevet min forrige klumme om mit forliste ægteskab, og at det ikke var lykken for mig at flytte til Spanien.

Men jeg har fundet lykken her i Spanien, for jeg har masser at glædes over i mit liv, og jeg ser på det med taknemmelighed.

Mit skønne hjem med havudsigt, jeg nyder de vajende palmer ved stranden, træerne, der spirer her i forårssolen, og de grønne kanariefugle, der hver dag flyver forbi mit vindue.

’What’s not to like.'

Forkælet attitude

Noget af det hårdeste i livet kan være det, man ikke får som forventet, men livet har ikke lovet os noget.

Det er noget af en forkælet attitude at tro, at man bare kan lave en bestillingsliste, og så leverer livet det, man mener, at man er berettiget til.

Sådan fungerer det bare ikke.

Og så kan man vælge at blive skuffet, frustreret, bitter og sætte sig over i hjørnet i trist selvmedlidenhed.

Drukne sig selv i sorg og billig papvin over, at man endnu engang trak nitten i livets ulidelige roulette.

Og hvad får man ud af det?

Absolut ingenting.

Det kommer jeg aldrig til!

Ret fedt

Jeg er heldigvis født med en stærk overlevertrang.

Der er altid noget positivt at finde i selv det mørkeste hul, vi alle kan falde ned i.

Det bedste ved livets gave er, at man altid får noget andet, end det man havde forventet.

Sådan har det i hvert fald været for mig.

Der er en risiko ved alt i livet, og når man som jeg kaster sig ud i det ukendte, må man naturligvis forvente at opleve en anden mental proces.

Det er det, der kaldes for selvudvikling, og det er ret fedt.

Vi kan også kalde det for ’kunsten at navigere i det ukendte.'

Det har jeg altid været god til, hvis jeg selv skal sige det, men selvfølgelig har jeg også haft store forventninger til mit liv.

Det skal man naturligvis have.

Men jo, jeg har lavet mange mærkelige ting igennem tiderne og har fået uventede resultater ud af mine impulsive tilvalg.

Det skete aldrig

Engang rejste jeg til Sydfrankrig, lejede en lejlighed ved Rivieraen og havde en forventning om at møde attraktive, velhavende mænd.

Jeg var jo en ung, smuk skandinavisk blondine, så hvor svært kunne det lige være?

Dagligt lå jeg ved mit reserverede spot på stranden, brunede min smækre gazelle-krop og blev opvartet af ivrige unge franske tjenere, der fyldte mig godt op med fransk rosévin.

Derefter dalrede jeg småberuset hjem og tog nøgne selvportrætter med mit Nikon, indtil min franske elsker kom, og vi nød nætterne med elskov, imens vi åd fede, franske oste.

Frankofil og frit levende, fire måneder i Frankrig.

Bestemt ikke ringe, men rigmændene mødte jeg aldrig.

Til gengæld mødte jeg de sødeste lokale folk, der ikke havde mange penge, men hjertet på rette sted.

Og det var meget bedre end det, jeg selv havde fantasi til at forestille mig.

Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen.