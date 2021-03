Katja K. overvejer comeback

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge løfter Katja K sløret for overvejelserne om et erotisk comeback

’Hvis du skal se tilbage på dit liv, hvor vil du sige højdepunktet var? Da du var hele Danmarks yndling i 'Langt fra Las Vegas', eller da du levede din passion i pornoindustrien’?

Det spørgsmål tikkede ind i min indbakke forleden fra en af mine dedikerede fans.

Han ville også gerne vide, hvornår jeg har tænkt mig at gøre comeback i pornoindustrien?

Ligesom mange andre dedikerede fans har stillet mig samme spørgsmål i årevis, ja, faktisk siden jeg stoppede på toppen som den dengang største internationale pornostjerne, Danmark nogensinde har fostret.

Det var noget af en bedrift, og naturligvis noget jeg er stolt af, at jeg har præsteret – ene høne i en kurvfuld af hanner.

Mit svar på dét spørgsmål vil derfor være, at højdepunktet i min karriere var, da jeg tog kraftspringet til erotisk springgymnastik.

At træffe et valg, fordi du simpelthen bare ikke kan lade være, fortæller at du er på den rigtige sti. Din sti.

Også selvom mennesker og samfundet omkring dig er ved at rive håret af sig selv, fordi de ikke er enige med dig.

Min sunde nysgerrighed på livet og min stærke seksualitet fik mig på rette vej.

Jeg gjorde det for mig selv, og det var interessant at se, hvor mange folk der blev forarget over mit frie liv.

Måske fordi de var misundelige?

Tre år og 30 film senere fik jeg nu pludselig en mulighed for at dele hylende morsom hverdag med Danmarks mest talentfulde komikere. Ikke hverdagskost for mange.

'Katja Kean gør comeback!'

Jeg har været heldig, men jeg har også været risikovillig, og det er en forudsætning for at nå resultater i livet.

Sidenhen fik jeg kastet mig ud i alverdens projekter og på den måde erhvervet en masse ny erfaring.

Og nu siger min erfaring mig, at ringen er sluttet.

I mange år har jeg tænkt, at det ikke var muligt for mig at vende tilbage til min hidtil største succes.

Selv sexstjerner kan have mentale blokeringer.

Jeg kan se det for mig i neonlys: Katja Kean gør comeback!

Mindre hardcore

Selvfølgelig ikke ligeså hardcore og eksplicit, men mere sensuelt og sofistikeret, som passer til den modne dame, jeg nu er blevet.

Jeg elsker at se, hvordan kvinder i alle aldre, også de mere modne, viser deres skønhed og styrke frem, som de lyster.

Spændende kvinder indenfor erotiske film og fotografi er i dag stærkt repræsenteret både foran og bagved kameraet – og det er dem, jeg ønsker at samarbejde med.

Og takket være teknologien kan kvinder i dag selv bestemme over deres forretning på alle de forskellige sociale platforme, såsom ONLYFANS, som giver mulighed for at være i direkte dialog med sine fans.

Jeg er fan, og jeg skylder mine skønne hardcore fans at genoptage vores fælles gensidige glæder.

Ses vi online? – det tror jeg nok, vi gør!