Katja K.: Sådan slipper man af med mig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Hver gang jeg skriver min ugentlige klumme, skriver jeg den som om den var min sidste.

(Nej, den her er ikke den sidste.)

Og jeg spørger mig selv; Hvad har jeg på hjerte?

Hvad sker der i mit liv?

Og kan jeg virkelig fortælle om netop det? Eller er det for privat?

En del mener, at der er forskel på at give noget af sig selv og så at udlevere noget, der kun hører til i ens privatliv.

Jo, jeg kan sagtens se forskellen, men jeg er ikke hyret til, at skrive faktuelt om kattekillinger. Jeg er hyret til blandt andet, at dele ud om mig selv og mit liv. Med det formål forhåbentligt, at kunne inspirere andre mennesker med mine inderste tanker. (I øvrigt er jeg selv en kælen mis, men ikke i dag.)

Elsker at dele ud

Faktisk er det en utrolig terapeutisk proces at skrive, som jeg holder meget af at gøre.

Og selvom jeg ikke vinder ’De Gyldne Laurbær’, stornyder jeg det selv.

Jeg har allerede sat mit lille fodaftryk (størrelse 38, hvis du ønsker at købe et par sorte stilletter til mig) på Danmarks samfund og på fremtidens generationer - i forhold til frihedsretten for kvinder, som er min ’Quest’. Og resten af mit liv vil jeg sidde og kigge ud over kanten, på mit selvskabte piedestal. (Og I får mig aldrig ned igen.)

Jeg blev selv inspireret her forleden, da jeg hørte forfatter Leonora Christina Skov fortælle i radioen om, hvor meget det er kommet bag på hende, at hun endelig har fået karrieremæssig-succes, at folk valfarter til hendes foredrag i det ganske land, og at folk er vilde med hende.

Hun har i den grad fået positiv feedback, og det er velfortjent, synes jeg.

Ja, faktisk synes hendes læsere, at hun kan give dem noget brugbart til deres liv igennem hendes romaner og specielt den sidste roman; ’Den der lever stille’, hvor hun fortæller sin meget private historie, om hendes familie fortid og svære opvækst.

Leonora har været vant til, at blive set på som en sur mokke, fordi hun var kritisk litteraturanmelder.

Men hun var, og er meget mere end det, og det er endelig kommet frem i lyset. (Engang for mange år siden skrev Leonora til mig i en mail: ’Medierne vil konstant have dig til at angre, og nådigst give dig syndsforladelse for dine sex synder, jeg forstår det ikke’.) – tak for støtten, Leonora.

Vil gerne det hele

Nå, det blev en lang indledning, skrevet til dig, du min kære læser.

’Man får som man har fortjent’.

Er det ikke korrekt?

Nej, det synes jeg faktisk ikke passer, men der er altid noget at lære her i livet.

Både for én selv og for andre.

Nyhedsværdien kan gøre dig høj, selvom den kan være barsk.

I denne uge fandt jeg ud af, at min + - ex / kæreste, som lige har besøgt mig, gerne vil både blæse og have mel i munden.

Det må han jo om.

Han må, jeg må ikke

Han påstår, at han elsker mig, gerne vil have mig tilbage, men samtidig have lov til at knalde andre kvinder.

Det er vel det, der kaldes for et åbent forhold.

Og det er der givetvis en del par, der dyrker med glæde.

Bare ikke mig.

Og han vil naturligvis ikke have at jeg knalder med andre, mens han godt må.

Say what?

Du kan kalde mig for en 'gammeldags' ex-pornostjerne.

Men enten er jeg single, eller også er jeg i et fast parforhold med én mand.

Sådan får du mig væk

Sådan er jeg.

Ethvert parforhold skal baseres på tillid, og jeg har brug for den tryghed det giver at være ’den eneste ene’.

Det er jo ligesom at have en familie, også hvis den er selvskabt.

Det ulykkelige for mig er, at jeg jo nok desværre har tiltrukket mænd der tror, at jeg ingen grænser har, og kun har sex i hovedet på grund af mit tidligere sexerhverv.

Men der kan de tro om igen.

Jeg er en mange-facetteret stjerne, og dét har jeg ikke fortjent.

Jeg er en Dronning og skal behandles som en sådan.

Og dét skal enhver kvinde.

Livet er for kort til narcissistiske mænd, og sådan kommer man af med mig!