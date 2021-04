Katja K.: 'Søgte kvinder til sex'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Min nye beslutning om at genoptage min personlige rejse udi erotisk kunst primært med kvinder, har fået mig til at tænke tilbage på nogle af de forskellige seksuelle oplevelser, jeg har haft med kvinder i filmbranchen.

Det har været en blandet-bolsje butik.

Nogle søde, nogle sure, nogle stærke og nogle vanedannende.

Siden jeg var en ung pige i 20erne, har jeg været til både mænd og kvinder.

For mig har det aldrig handlet om køn, men om kemi.

Det er vildt at tænke på, hvordan tiderne var så anderledes dengang i slut 80erne og start 90erne.

At opbygge relationer dengang var sværere end i dag, hvor alle kun er et online klik væk.

Jeg havde lyst til at eksperimentere med pigesex, og jeg satte faktisk en kontaktannonce i den lokale avis for Valby omegn, hvor jeg boede dengang, og søgte efter en frisk pige på min egen alder.

Min overskrift lød: ’WILD AT HEART’ pige søger sød ditto’.

Det tændte mig

Jeg var sprængfyldt af hormoner og super inspireret af filmen af samme navn med Skuespillerne Laura Dern, Nicolas Cage og Willem Dafoe i hovedrollerne.

’Lula, Sailor og Bobby’ hed de i filmen.

I filmen var de to kærester og dét, der tændte mig, var deres vilde seksuelle kemi, og deres løsslupne tilværelse, hvor de kørte rundt i USA og mødte ’dodgy’ mænd.

Blandt andet var der en scene, hvor den kriminelle og usoignerede Bobby fik Lula til at stønne af ren liderlighed, og bagefter følte hun sig skamfuld over, at han havde tændt hende beskidt.

Det var en vildt fræk scene, og dét tændte mig - alt det der var forbudt og imod de gængse normer.

Dét i sig selv var en drivkraft for mig, og den grænseoverskridende energi fik mig dengang til at rejse ud i verden, ud i livet, for at opleve meget mere af alt det frække, forbudte sex.

Gør det på film og i virkeligheden

Og meget mere pigesex.

Jeg har engang udtalt, at jeg aldrig ville gøre noget på film, som jeg ikke i forvejen havde prøvet i mit private sexliv.

Så da jeg startede på filmisk pigesex, var det en oprigtig interesse, jeg havde for kvinder og ikke kun grønne dollartegn i øjnene.

Det var dog ikke alle kvinder på filmset, der gengældte mine lidenskabelige biseksuelle følelser.

Mine oplevelser dengang med piger fra Østeuropa var ikke altid overbevisende.

De piger var der mest for pengenes skyld, og deres drømme om en dag at få sin egen stjerne på Hollywood Boulevard var lige så urealistisk som deres uægte glæde ved filmsex.

Bedre med amerikanere

Til gengæld var de amerikanske kvindelige pornomodeller, som jeg arbejdede med i Los Angeles, både super forretningsorienterede, samtidig med at de elskede sex.

En rigtig god kombination, hvis du vil nå langt i den internationale erotiske branche.

Amerikanske Stephanie Swift og jeg havde præcis den seksuelle kemi imellem os, der skaber episke pige-sexscener.

Vi var reelt tiltrukket af hinanden på mange planer og havde det også sjovt sammen udenfor sets.

Desværre har hun sidenhen vendt ryggen til pornografi og erotisk filmkunst, og det er hendes egen sag.

Men det kommer jeg med garanti aldrig til – jeg er kun lige begyndt. Igen.