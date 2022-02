Katja K.: Ville være Playboy-model

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K., hvad hun drømte om at arbejde med

I en samtale om at vælge det rette job i livet, spurgte en god ven mig her forleden: 'Hvad ville du have lavet i stedet for?'

Jeg svarede prompte: SOFTCORE. IKKE hardcore.

Okay!?

Det var ikke lige det svar, han havde forventet, og han brød ud i latter.

’Ej, Sussi du er uforbederlig’.

Min ven hentydede selvfølgelig til at vælge et 'rigtigt' job i mainstream tilværelsen.

Men den er god nok.

Lækkert lingeri

Til at starte med ville jeg egentlig helst have været Playboy-model.

Vise mig selv frem i lækkert lingeri i den slags magasiner, hvor artiklerne er de bedste af sin slags, og kun ”læses” af rigtige mænd.

Dét havde været et softcore valg i min bog.

Men som ung pige var jeg sporadisk anlagt, og hurtigere end min egen skygge.

Så inden jeg havde set mig om, lå jeg i en komfortabel hardcore stilling og stirrede intenst ind i filmkameraet.

Resten er historie, som man siger.

Kan ikke leve af det

I folkeskolen fik jeg at vide, at jeg ikke ville kunne klare mig igennem livet uden at kunne min matematik.

Fremtiden så ikke lys ud for mig i det skær.

Jeg fik 00 i matematik, men det var sgu ikke min skyld, at min matematiklærer mobbede mig, imens han pillede bussemænd.

At blive entertainer stod øverst på min liste, men det var der ikke forståelse for på min folkeskole.

'Dét kan man ikke leve af', blev der sagt.

Det var dengang populært med en friere 1970'er pædagogik, men vist stadig gammeldags i sin form.

Men jeg lærte hurtigt at regne den ud og gjorde, som det passede mig.

Blank afvisning

I 2009, da jeg for længst var blevet kendt med de kendte, kørte de danske Højskoler en kampagne, som de kaldte:

’Find det, du er god til’.

En del kendte havde lagt navn og ansigt til denne kampagne, så jeg ræsonnerede, at de også kunne bruge mig.

Jeg ringede til dem, men nåede dårligt nok at præsentere mig selv, før jeg fik en blank afvisning med et:

’Man kan ikke blive det, du er.’

Deres introtekst syntes jeg ellers, at jeg havde levet fuldt op til:

’Menneskelig talentudvikling’ handler om at blive et individ i fællesskabet med medmenneskelige kompetencer – og om at finde sine kompetencer sammen med andre.’

Den tekst er vel til fri fortolkning?

Rådgiver elever

Når nutidens folkeskoleelever skal skrive opgaver om pornografi, henvender de sig ofte til mig.

Jeg rådgiver gerne med min erfaring (om godt og dårligt) og ofte efter endt samtale, er de blevet inspireret.

Og det er naturligvis ikke, fordi jeg tilskynder dem til at blive pornostjerner.

Nej, jeg taler med dem om vigtigheden af frihed og frisind.

Og vi kan vel alle godt blive enige om, at pornografi ikke er en dårlig ting, så længe vi taler om værdibaseret pornografi?

Altså dér hvor alle deltagere er der frivilligt og ud af ægte lyst.

Min gamle klasselærer var alligevel sprængfyldt af stolthed over mig, da jeg mødte hende igen mange år efter.

Nutidens uddannelsespres for den unge generation er blevet betydeligt skærpet, men det er til syvende og sidst lysten, der driver værket.

Og de fleste af os har heldigvis mere end ét talent.

’Så find det, du er god til – og gør det, du har lyst til’.