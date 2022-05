Politiker i porno-ups: 'Ikke et smart træk'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag reflekterer Katja K over en sag fra det engelske parlament

En konservativ mandlig minister blev i forrige uge 'taget med bukserne nede' i det engelske parlament.

Et par af hans kvindelige kollegaer havde kigget ham over skulderen, og til deres skræk opdagede de, at manden sad midt i arbejdstiden i en privat stund med sin mobil og kiggede på porno!

Og ikke nok med det.

Han havde ikke kun gjort det én gang, men hele to gange!

Første gang han kiggede på porno i arbejdstiden, var det helt tilfældigt, fordi han oprindeligt havde kigget efter traktorer, sagde han, og underligt nok pludselig var endt på et porno-site.

Traktorer?

Anden gang var sket i ren galskab, som han selv har undskyldt det med, og som konsekvens af hans afskyelige handling har manden valgt at trække sig tilbage, efter at have været en del af parlamentet i over et årti.

Han har udtalt, at han skammer sig noget så grueligt over det, og han er nu nødt til at leve med denne grænseoverskridende offentlige handling resten af sit værdiløse liv.

Stakkels ham og hans familie.

Spørgsmålet er dog, angrer han virkelig? Eller føler han sig presset af det engelske samfunds ny-puritanske holdning i forhold til sex og pornografi?

Ikke et smart træk

Klart, at det ikke er et smart træk at kigge på porno i arbejdstiden, men er det ikke at stramme skruen, at manden er nødt til at sige op kun på grund af det?

Jeg mener, han har jo ikke krænket nogle medmennesker, og hans 'uheld' skete, inden han skulle ind og stemme om et lovforslag.

Hvad nu hvis manden havde kigget på panda-parring i stedet for? Ville han så også have været nødt til at gå af? Næppe.

Og hvad ville der mon ske, hvis en dansk politiker havde lusket sig til at kigge på mobilporno i Folketinget?

Min umiddelbare vurdering er, at danske politikere virker langt mere liberale og mindre sexsky end deres snobbede engelske kollegaer.

Tag nu bare tidligere overborgmester Frank Jensen - han var i hvert fald ikke sexforskrækket, men kunne desværre ikke holde tungen lige i munden (jeg har heldigvis ikke haft fornøjelsen af at møde 'FJ', så jeg har ikke fået tungeslasker af ham.)

Jeg har dog tilfældigt mødt andre tidligere danske toppolitikere, som alle har kippet respektfuldt med hatten, når de har mødt mig på gaden.

Undtagen én politiker. Hun var sgu ikke glad for at se mig! Jeg mødte hende tilfældigt på en McDonald's for mange år siden, før hun kom til magten. Hun kiggede med store forargede øjne på mig, da jeg passerede hende, og det var vist ikke, fordi jeg (ikke) sprang hende over i køen.

Er vores egen Mette F. mon pornoforskrækket?

Godt, at jeg valgte at blive porno-performer fremfor puritansk politiker.