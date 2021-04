Sabrina Sau: Hvorfor har I behovet?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sabrina mener, at tonen på de sociale medier er alt for ondskabsfuld

Kære læsere

Med henblik på mit seneste indlæg på Megafonen angående slutshaming: Hvordan nåede vi hertil?

Hvordan nåede vi til, at man offentligt skal tilsvine andre mennesker, blot fordi de har en anden holdning end en selv?

Det er mig en gåde, hvordan man som voksent menneske kan sidde og tilsvine andre SÅ groft, blot fordi man har en anden holdning. Burde der ikke være plads til delte meninger, uden at man skal føle et behov for at være decideret modbydelig og nedladende over for andre?

Nu er jeg heldigvis af den støbning, at jeg ikke tager de ting, der blandet andet blev skrevet på mit seneste oplæg herinde, til mig, da det siger mere om dem, der svinede mig og andre til, end det gør om os, der modtog det.

Men desværre var der nogle søde piger, som blev så ulykkelige over tilsviningerne, at de valgte at slette deres forsvarsbeskeder, fordi de simpelthen ikke kunne klare mosten.

Nogle af de piger, der forsvarede mig - og andre, der 'viser sig frem' på de sociale medier - fik af vide, at de OGSÅ var billige, at de var en dårlige mødre og meget mere ...

'Hold kæft og scroll videre'

Jeg har altid lært, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så holder man sin k***, og hvis noget ikke behager mig, så scroller jeg videre.

HVORDAN - og hvorfor - kan man i dagens Danmark sidde og kalde andre mennesker for prostituerede og billige - og ligefrem pådutte andre, at man udstiller sig selv og mangler selvværd, blot fordi man poster billeder iført bikini eller undertøj?

Har du været på ferie og poster et fint billede i bikini, så mangler du selvværd og ønsker kun sjofle mænds opmærksomhed. Er du stolt over din krop, enten efter en graviditet eller et vægttab, jamen, så er du billig, fordi du viser den frem på en - hvad jeg vil kalde - sober måde.

Offentlig skydeskive

ÅH, hold nu op!!!

Er vi ikke bedre end det? Virkelig?

Jeg græmmes over, hvor væmmelig man kan være over for sine medmennesker, og hvor snæversynet nogle folk er blevet i dagens Danmark.

Jo, jo - AMEN til mig for at stille mig frem som en offentlig skydeskive. Det er hundrede procent selvvalgt, men ØV, hvor er det dog sørgeligt at blive bekræftet i lige netop de ting, som jeg nævnte i forrige artikel ud fra alle disse kommentarer på Ekstra Bladets Facebook-side.

Jeg krummer tæer - og lader selvfølgelig også andre krumme tæer over mig i samme omgang. Det skal der jo også være plads til, ikke?

Jeg står inde for ALT, hvad jeg poster på mine sociale medier. JEG synes, at jeg viser mig frem på en fin og velovervejet måde, og er det ikke det vigtigste, hvad JEG synes om mine opslag?

Kan man ikke lide lugten i mit bageri, er man jo heldigvis ikke påtvunget til at følge, like eller kommentere det. Vel?

Hvorfor?

Gud bevares, alle har da ret til at kommentere offentlige opslag, men HVORFOR har man et behov for at svine andre til, fordi de ikke poster de ting, DU finder værdigt?

HVORFOR har man overhovedet et behov for at komme med sin mening, hvis den på ingen måde er konstruktiv eller brugbar for et andet menneske? Får man det bedre med sig selv af denne årsag, eller kunne dette være et tegn på manglende selvværd?

Jeg nægter at tro, at man har det godt med sig selv, hvis man har så tydeligt et behov for at nedgøre andre frem for at holde snuden for sig selv.

Jeg kan kun snakke for mig selv i denne sag - og jeg poster ikke mine billeder for at få sultne mænd efter mig, eller fordi jeg har et knæk i mit selvværd. Selvtillid og selvværd er to vidt forskellige ting!

Oser af selvværd, men ...

Jeg oser af selvværd, men halter i dén grad i selvtilliden.

Det er der ingen tvivl om - og JA, det giver MIG en form for boost i min selvtillid at skyde disse billeder og vise dem frem med stolthed.

Derudover er det vel blot en bonus, at mine Instagram-følgere er så søde og positive og altid sender mig søde ord med på vejen til mine billeder. Mænd som kvinder. Og lige præcis DERFOR er jeg i min fulde ret til at poste disse billeder inde på MINE medier uden at skulle stemples som værende en, der sælger sig selv - for det gør jeg ikke, det har jeg aldrig gjort, og det kommer jeg heller aldrig til!

Jeg tjener ikke penge på at poste et billede iført undertøj. Jeg tjener ikke penge på 'at udstille mig selv', som I kalder det. Jeg søger ingen form for opmærksomhed, som jeg ikke kunne få ved at poste et 'normalt' type billede.

Hvordan kan folk, der hverken kender mig - eller nogle af de andre piger, der poster disse billeder, for den sags skyld - overhovedet finde på at fortælle os andet?

Vi kender alle vores værd. Med eller uden udfordrende billeder på vores medier.

Lad os da hellere være enige om at være uenige frem for at hakke hinanden ned og gøre hinanden kede af det.

Vi er alle mennesker, og vi lærer alle noget nyt hver dag. Lad os da i stedet løfte hinanden op og gøre hinanden glade.

Dette er sikkert et komplet umuligt emne, da der nok altid vil sidde snæversynede skeptikere, som læser med og ikke har andet at lave end at svine andre til på So-Me.

Men JEG havde brug for at komme ud med et ønske om, at Danmark kunne blive et langt meget mere behageligt sted at være for ALLE - hvis vi tillod hinanden vores forskelligheder i ro og mag og snakkede pænt og sobert til hinanden.