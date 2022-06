Slut med Katja K: Jeg er også bare en lille pige

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K siger farvel med sin sidste klumme

Er der én ting, jeg er blevet 'kendt' for hos mine læsere igennem mine klummer for Ekstra Bladet i de tre år, jeg har skrevet for dem, er det min ærlighed.

Derfor skal min absolut sidste klumme for Ekstra Bladet også være ærligt fortalt.

Og én ting, jeg nok ikke er så kendt for, er, at jeg også rummer en lille pige inden i mig selv.

Alt det her med at blive feteret og at være en kendt person kan på mange måder være en positiv faktor.

Men det kan også have den modsatte effekt på ens liv.

Og det tror jeg, at der er mange kendte mennesker, der kan genkende.

Enormt ensomt

Pudsigt nok kan det føles enormt ensomt, når alle bare gerne vil have en bid af dig og en bid af berømmelsens kage.

Og hvorfor kan det føles så ensomt?

Folk tror, de kender mig personligt, fordi de har oplevet mig i alle mulige sammenhænge - og ikke mindst i de mest intime steder.

Når folk genkender mig på gaden og råber: 'Hej Katja K, skal vi drikke en kold øl sammen?', kan det indimellem føles, som om at jeg offentligt vender vrangen ud på mig selv.

Eller for ikke at tale om alle de mænd, der skriver til mig uopfordret og forventer, at jeg selvfølgelig har både tid og lyst til at hænge ud med dem når som helst og hvor som helst.

Privatliv er blevet en by i Rusland.

En åben bog

Men det er jo ganske givet, fordi jeg netop er åben som en bog.

Jeg er mig og kan ikke være andre end det.

Klart nok.

En anden kendt kvinde, der levede før mig, kan jeg i den grad relatere til.

Hun var kendt som Marilyn Monroe og blev primært set som en sexbombe, selvom der også inde i hende var gemt en lille, forladt pige, der i den grad havde brug for kærlighed og tryghed.

Hun følte sig udnyttet som et stykke råt kød af de berømte Kennedy-brødre.

Jeg hørte engang nogle af hendes intense samtaler med hendes daværende psykiater, og jeg kunne genkende mange elementer i hendes fortvivlende personligheds kompleksitet, som Norma Jean - hendes fødselsnavn - led under.

Men der var selvfølgelig intet galt med Marilyn Monroe. Det lykkedes dog desværre aldrig for hende at finde den oprigtige kærlighed, og hun døde i ensomhed.

Jeg kalder det for 'Marilyn Monroe-syndromet'.

Komplekse mennesker kræver kærlighed.

Jeg vil til enhver tid hellere åbne op end at lukke i, og jeg insisterer på kommunikation.

Nu er jeg heldigvis ikke ved at dø i ensomhed, men jeg vil blot gerne minde om, at vi alle er sårbare mennesker, der har brug for også at blive set som dem, vi er.

Og for at afslutte på en positiv note vil jeg gerne takke alle mine søde fans for jeres elskværdige tilkendegivelser af mig, Sussi.