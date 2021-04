Stop slut-shaming: - Jeg er ikke til salg

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sabrina fra Odense mener ikke, at man skal tilbydes penge for sex, fordi man viser sig frem på de sociale medier

'Vil du have 10.000 kr for at.'

'Vil du være min sugarbabe.'

'Jeg kan sende dig penge.'

'Fjern censurering og vis mig dine patter.'

'Må jeg slikke dine fødder for 800 kr.?'

- Eller uventede dickpicks så snart du åbner samtalen.

Listen er lang med ubehagelige og frembrusende beskeder, som både mænd og kvinder modtager, hvis de poster billeder af sig selv på de sociale medier.

Hvad enten det er med eller uden påklædning, letpåklædte eller nudeart-billeder. Intet af det spiller en rolle for, om man modtager beskeder om sex eller seksuelle handlinger for penge.

Kan aldrig købes

Efter at have været i kontakt med over 170 mænd og kvinder har jeg sammen med min veninde fundet ud af, at det åbenbart er et helt 'normalt' fænomen, at hvis man poster selfies eller modelbilleder på de sociale medier, så bliver man slutshamet. Det er nærmest blevet en folkesygdom.

Hvis jeg poster billeder af min krop eller udfordrende billeder, ja, måske sågar en uskyldig selfie, så er jeg og andre, der gør det samme, i nogens øjne til salg. Det er blot et spørgsmål om prisen. Siger jeg nej til 10.000 kroner, bliver jeg budt 20.000 i stedet.

Slutshaming har været et diskuteret emne igennem mange år, men er desværre stadig så omfattende, at vi er flere, der frygter at poste, hvad vi egentlig føler for.

Sabrina viser sig frem på de sociale medier, og det skal der være plads til, uden at man skal tales til, som om man er sexarbejder, fortæller hun. Privatfoto

Udskammet offentligt

Nervøsiteten over, hvilke beskeder vi vil modtage, eller hvordan folk vil se på os, fylder utroligt meget.

Vi føler os begrænsede.

Begrænsede i vores egen selvudvikling, og vi får følelsen af, at hvis vi nu poster det her, så tror andre mennesker, at vi er billige eller til salg – og at vi selv lægger op til at skulle modtage disse beskeder.

Efter min debut i medierne tilbage i 2020 for at date Ulven Peter, der er 11 år ældre end mig, oplevede jeg en stor grad af slut-shaming på diverse offentlige medier som Se og Hør, Ekstra Bladet og Realityportalen, men desværre også på min egen platform. Mit eget fristed. MIN Instagram-profil.

For offentlig skue blev der skrevet ting som: 'Hun må være sugardater', 'en lille dum tøs der kun er til ældre mænd'.

Det er mig en gåde, hvorfor man har et behov for at tilsvine andre mennesker på denne måde. Hvorfor husker man ikke lige på, at der sidder et menneske på den anden side af skærmen, som faktisk bliver utrolig berørt over de udmeldinger? Alt sammen KUN på grund af måden, man vælger at udfolde sig på personligt eller fyren, man falder for.

Mødre må gerne vise sig frem

Hvorfor er det okay at tilsvine andre, blot fordi de er offentlige mennesker?

Hvis man som mor er glad for sin krop, enten grundet et større vægttab eller måske øget muskelmasse, så er man en ’dårlig mor’.

Hvis man viser sig frem på nettet, for det er da synd for barnet at kunne se sin mor sådan.

Men ved I hvad? Jeg vil langt hellere vise og lære mit barn, at man skal elske sig selv frem for at skjule sig for andre, og at man ikke behøver at pakke sig ind i flyverdragt i frygt for, hvad andre mennesker mener om en.

At man ikke behøver at frygte for korte kjoler en sommeraften, fordi mænd ikke kender forskel på dit og mit og mener, at man sender forkerte signaler.

Sabrina laver meget modelarbejde, hvor hun er afklædt. Det viser hun også frem til sine følgere på sociale medier. Foto: Søren Krikau

Du skal stå ved dig selv

Alle har en mening om de ting andre mennesker poster, deler og gør. Det hverken kan eller skal vi lave om på, men hold op, hvor ville jeg ønske, at man kunne tænke dét længere og holde de ubehagelige beskeder inde i sig selv, hvis de ikke er til gavn for andre.

Slut-shaming sker for alle. Mænd som kvinder.

Lad være med at gemme dig selv væk i frygt for, hvad andre mener eller tænker om dig.

Se ALDRIG dig selv som et objekt, for det er du ikke - og det bliver du aldrig. Vær stolt af den, du er, og lad ikke andres negative meninger og holdninger nå ind til dig.