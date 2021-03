Meghan og Harry vil løfte sløret for kongeligt drama i interview

Briterne gør klar til det store drama, når det ventede Oprah Winfrey-interview med prins Harry og Meghan Markle bliver sendt søndag aften amerikansk tid.

Ikke siden den afdøde prinsesse Diana dukkede op på tv for at dele intime detaljer om sit mislykkede ægteskab med Harrys far, prins Charles, har et interview med medlemmer fra det britiske kongehus tiltrukket så meget opmærksomhed, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Efter at have kappet deres bånd til de officielle kongelige forpligtelser vil Harry og Meghan i interviewet forklare, hvorfor de opgav Storbritannien for at flytte til USA og starte et nyt liv.

Allerede inden interviewet er sendt, er der blevet lagt lunser ud fra det. Her lader det til, at parret ikke har mange pæne ord tilovers for det britiske kongehus.

Tv-interviewet med prins Harry og Meghan Markle er optaget på forhånd, men det sendes først natten til mandag dansk tid. Billedet er fra interviewet. Foto: Harpo Productions/Reuters

Harry og Meghan lyder til at være præget af, at forholdet er koldt mellem dem og Buckingham Palace.

Men om det også er sådan, eller om det er klip fra interviewet, der er taget fra forskellige sammenhænge, vides ikke på forhånd.

- Jeg ved ikke, hvordan de efter al den tid kan vente, at vi skal tie, hvis Firmaet har haft en aktiv rolle at spille i udbredelsen af løgne om os, siger Meghan i et af klippene.

'Firmaet' er en betegnelse, som den kongelige familie siges at bruge om sig selv.

Avisen The Times skrev forleden, at der var klager over Meghan fra personalet, der arbejdede for Harry og Meghan, da parret boede i London.

Avisen skrev ifølge mediet BBC, at Meghan skulle have mobbet to ansatte groft, mens en tredje også skulle være ramt af mobberiet.

Kongehuset siger, at det undersøger sagen.

Harry og Meghan er stadig en del af kongehuset, men de arbejder ikke for 'Firmaet'.

Parret chokerede sidste år den kongelige familie ved at meddele, at de havde planer om at træde tilbage fra deres kongelige roller. Kort efter flyttede de til Californien i USA, hvor de stadig bor i dag.

Efter en tænkepause bekræftede de i februar beslutningen om at træde tilbage.

De beholder dog titlerne hertug og hertuginde af Sussex, men de tituleres ikke længere 'hans eller hendes kongelige højhed', skriver BBC.

Harry beholder sin titel som prins. Han er også stadig nummer seks i tronfølgen.

Tv-interviewet bliver vist på CBS søndag aften (natten til mandag klokken 02.00 dansk tid), og den britiske tv-station ITV sender det mandag aften.