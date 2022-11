Metallica varsler nyt album og to koncerter i Parken i 2024

Det amerikanske metalband Metallica, der har danske Lars Ulrich som trommeslager, gæster Parken i juni 2024.

Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse.

Bandet skal spille to koncerter i Parken hen over en weekend under bandets nyligt lanceret verdensturné: 'M72'.

Koncerterne ligger fredag 24. juni og søndag 26. juni 2024. Bandet har meldt ud, at de to koncerter ikke være ens.

Der vil således være forskellige gæster på scenen og forskellige sætlister ved de to koncerter.

Det er et koncept, som skal gælde for 'M72'-verdensturnéen'. Et koncept Metallica kalder 'No Repeat Weekend'.

Om fredagen er britiske Architects og amerikanske Mammoth opvarmningsbands. Søndag er det de amerikanske metalbands Five Finger Death Punch og Ice Nine Kills.

Showet kommer også til at have et fremtrædende og cirkulært scenedesign, der kan omkranse en del af fansene i det, som bandet kalder 'Metallica Snake Pit' - noget som bandet er kendt for ved deres koncerter.

Kort inden verdensturnéen vil gruppen udgive deres 12. studiealbum, som kommer til at hedde '72 Seasons'.

Forsanger og rytmeguitarist James Hetfield forklarer ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at titlen refererer til livets første 18 år.

- De første 18 år af vores liv, som former vores sande og falske jeg'er.

- Det koncept, at vi får fortalt 'hvem vi er' af vores forældre. En mulig sætten-i-kasser i forhold til, hvilken slags personligheder vi er. Jeg synes, at det mest interessante ved det her, er det kontinuerlige studie af den slags kerneoverbevisninger, og hvordan det påvirker vores opfattelse af verden, siger Hetfield.

Senest, bandet besøgte Danmark, var til sommerens Copenhell-musikfestival. Det var Metallicas eneste nordiske koncert i år.

Det er heller ikke første gang bandet har spillet i Parken. Seneste gang var i juli 2019