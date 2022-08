Mettes hykleri: Hylder satiren - men blokerer satirikere

Mette Frederiksen er på den helt store charmeoffensiv for tiden.

I sidste uge stod hun pludselig og sang 'Tarzan Mama Mia' på scenen med Kandis.

På Svendborgsund Dansktopfestival optrådte statsministeren bl.a. med 'Tarzan Mama Mia' sammen med Kandis

Og i denne uge besøgte hun Cirkusrevyen, hvor hun som en anden dronning Margrethe til Ulf Pilgaard overraskede Merete Mærkedahl, der spiller Mette Frederiksen i revyen.

Mette Frederiksen har postet mødet på sin Instagram-profil med en tekst, der hylder den danske satire.

'Satiren er en god og vigtig tradition i Danmark. Den siger noget om vores demokrati og vores værdier,' skriver Mette Frederiksen og fortsætter.

'Vi kan lave grin med hinanden og ikke mindst med magthaverne.'

Udelukket

Men det er tilsyneladende ikke alle, der kan få lov til det.

Flere satireprofiler, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, er nemlig blokeret af selvsamme Mette Frederiksen på Instagram.

- Hendes opslag klinger hult. Jeg synes, at det giver et forkert billede af virkeligheden, fortæller Jan Lillie Lauritsen, der styrer satireprofilen morfar.fortæller.

Igen og igen poster han sjove billeder og videoer om Mette Frederiksen til sine 102.000 følgere. Men på Mette Frederiksens Instagram-profil har han i flere måneder været udelukket.

Lev med det, Mette

En anden profil, som er blevet blokeret af Mette Frederiksen på Instagram, er dkpolmemes, som bliver drevet af Liberal Alliances kampagnechef, Mads Korsholm. Han startede memesiden, to et halvt år inden han blev ansat i LA.

Han mener, at Mette Frederiksen har et 'meget belejligt forhold til satire'. Han oplever, at den ikke må gå for hårdt til hende eller regeringen.

'Men satire er jo - desværre for Mettes stramme forhold til den - andet end Cirkusrevyen og folk, der får en lagkage i hovedet,' skriver han og fortsætter.

'Det er også f.eks. Dkpolmemes, hvor knap 70.000 mennesker morer sig over politiske memes om vores magthavere. Og hvis hun ikke kan lide det? Så har man har lyst til at sige: Lev med det.'

Det er memes som nedenstående, Mette Frederiksen ikke synes er gode eller vigtige.

Har klaget over Mette

Emil Østergaard, der står bag Instagram-profilen syltogmemes, som har 4000 følgere, har også oplevet, hvordan det ikke er al satire, Mette Frederiksen finder god og vigtig.

Hans profil er også blevet blokeret af Mette Frederiksen.

- Det er et demokratisk problem, at der er nogen, der må skrive, og nogen, der ikke må skrive, siger han.

Emil Østergaard har klaget til Folketingets Ombudsmand, da han mener, det begrænser ytringsfriheden, når en statsminister blokerer memesider.

Statsministeren, som også er pressens minister, har ikke ønsket at stille op til interview. Det har resten af Socialdemokratiets folketingsgruppe heller ikke.

