Min uge som mundbinds-benægter

Det startede en mandag formiddag i Netto. Ingen af de ansatte bar mundbind, så hvorfor skulle jeg som den eneste kunde iføre mig beskyttelse. For deres skyld eller for min egen skyld?



Det er den slags spørgsmål, som man på pressemøderne i Statsministeriets Spejl(blanks)sal simpelthen ikke kan få et klart svar på, hvorfor jeg siden sidste uges genindførelse af det omdiskuterede værnemiddel simpelthen har valgt at være 'mundbinds-benægter'.



Det har været en herlig uge. Ingen fra det berygtede coronapoliti har påtalt mit brud på virus-etiketten på nær en ældre herre i metroen, hvis forkert monterede mundbind desværre gjorde ham umulig at forstå. Måske var han faktisk med mig (se video).



Mette og de andre benægtere

Til gengæld har jeg mødt masser af andre benægtere. Fra Mette Frederiksen, som jo 'glemte' at bære beskyttelse under en shoppingtur til en grillmutter på Amager, som var decideret kold over for myndighedernes påbud. Jeg fik min flæskestegssandwich overrakt med beskeden om, at hun som grillbarsejer simpelthen ikke længere orkede at agere coronapoliti.



På min lokale tankstation fik jeg også beskeden om, at forpagteren havde bedt sit personale om ikke at påtale manglende mundbind. Hvilket var en lettelse for den teenager, der stod bag disken. Der er jo netop ikke krav om masker til personalet, så han kunne heller ikke se logikken.



Umælende får og marionetdukker

Det var også efter min mening dét, der skreg til himlen, da vi i sidste uge blev beordret tilbage til de sædvanligvis bizarre restriktioner. Fordi effekten af mundbind stadig er til debat blandt eksperterne.



Alligevel skal den person, som betjener en butik ikke bære mundbind, mens den person, der handler i butikken skal. Der gemmer sig her en usynlig logik, som man vist skal være et umælende socialdemokratisk får for at forstå.



Respekt for demokratiet

Det var af samme grund rart at mærke, endda gennem en hel uge, hvordan servicepersonale fra supermarked til metrostationer ikke længere reagerer som regeringstro marionetdukker, når os mundbindsbenægtere stille slentrer rundt og passer os selv.



Der er danskere derude, der vægrer sig ved at blive påduttet værnemidler (og vaccinationer, for den sags skyld), det må vi respektere. Det er trods alt et demokrati, vi lever i. Det samme demokrati, som tilgiver statsministeren for også at se stort på reglerne.