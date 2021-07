Møder ofte fordomme

Selv om man kommer fra samme sted, kan man stadig være milevidt fra hinanden.

Rosalinde Mynster er født og opvokset i København, men det er ikke fremmed for hende at opleve de skel, der kan opstå mennesker imellem.

- Det har jeg prøvet mange gange. Både i forhold til at leve vegansk og også i kraft af mit arbejde, der som kunstner kan være en anderledes måde at leve på.

- Jeg har prøvet de sammenstød mange gange. Jeg møder for eksempel tit fordomme om, at jeg er sindssygt hellig.

Men Rosalinde Mynster må også tage sig selv i ikke at komme til at være forudindtaget, erkender hun.

- Det sker da, at jeg skal tage mig selv i ikke at føle mig bedrevidende og dømmende. Men jeg har oplevet at blive irriteret, når andre ikke har taget stilling til emner, som jeg synes, er vigtige. Der kommer nogle sammenstød, når man bliver konfronteret med en anderledes måde at tænke på.

- Men på samme tid er jeg også nødt til at anerkende, at andre måske ikke nødvendigvis føler lige så stærkt for nogle ting, som jeg gør. Og så må man tilgive hinanden og respektive, at der nok er en årsag til, at det ikke er lige så vigtigt som for mig.

- Selv om jeg er meget ens med mit bagland og mine forældre, så kender jeg også til grundfølelsen af eksistentiel forvirring. Bare det at vokse op og være i 20'erne syntes jeg, var vildt hårdt, fordi man hele tiden var splittet mellem at ville hele verden og samtidig havde enormt meget brug for tryghed og forankring.