Mudderkaos fortsætter på tysk metalfestival: Bliv væk

Men kun en dag til festivalstart fortsætter den kaotiske situation ved den nordtyske metalfestival Wacken Open Air.

Regn og mudder plager festivalen, som står til at begynde officielt onsdag med i alt 85.000 gæster, og for anden dag bliver folk bedt om at holde sig væk.

- Rejsestoppet fortsætter!, skriver festivalen.

- Afstå venligst fra yderligere rejser til festivalen på grund af den ekstraordinære situation.

Festivalen udtaler, at der er 'vedvarende vanskelige vejrforhold' med op mod 40 liter regn per kvadratmeter i løbet af de seneste 24 timer.

Det tyske medie Bild melder om lange bilkøer for at komme hen til festivalområdet, som er i landsbyen Wacken omkring 90 kilometer syd for Flensborg.

Køretøjer må bugseres med traktor til deres pladser på området, og det tager tid ifølge arrangørerne.

- Vi træffer beslutninger fra time til time og beder om forståelse for denne ekstremt svære situation, skriver Wacken.

Også mandag blev gæster bedt om at stoppe tilrejsen. På trods af det ankom tusindvis til området ifølge det tyske medie Der Express.

Mandag og tirsdag er de officielle ankomstdage inden festivalstart.

Wacken er en stor årlig metalfestival i Slesvig-Holsten.

Grupperne Iron Maiden og Megadeth er blandt hovednavnene ved festivalen i år.