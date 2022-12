Musk vil suspendere Ye fra Twitter for tilskyndelse til vold

Den yderst kontroversielle rapper Ye, som førhen var kendt under navnet Kanye West, kan se frem til en pause fra det sociale medie Twitter.

Det sker, efter at Twitters nye ejer, Elon Musk, har skrevet i et opslag, at Ye får suspenderet sin profil.

Nyheden kommer, efter at en bruger havde bedt Elon Musk om at 'fikse' Kanye, som mange stadig omtaler ham som.

- Jeg har gjort mit bedste. På trods af det har han igen forbrudt sig mod vores regel om opfordring til vold. Kontoen vil blive suspenderet, svarer Elon Musk brugeren, som går under navnet Alex.

Elon Musk kommer i opslaget ikke nærmere ind på, hvad Ye har gjort for at få suspenderet sin konto.

Kort tid inden opslaget fra Elon Musk, havde Ye delt et mindre flatterende billede af Elon Musk i bar overkrop på sin profil.

Til opslaget skrev han: 'Lad os for evigt huske dette som mit sidste tweet'.

Elon Musk svarede på opslaget, at 'det er fint nok'.

Ye har fået utrolig meget omtale i medier på det sidste, efter at han fik kritik fra flere sider for at have udtalt sig antisemitisk.

Rapperen har hævdet, at underholdningsindustrien i USA er kontrolleret af jøder.

I sidste uge oplyste han, at han stiller op som kandidat til det næste præsidentvalg i USA, som vil være i begyndelsen af november 2024.

Kandidaturet har fået kritik ikke mindst på grund af den stab, som den kontroversielle skikkelser har sammensat til at føre sin kampagne.

Ye har blandt andet bedt forhenværende præsident Donald Trump om at blive vicepræsident. Desuden har han ansat Nick Fuentes, en kendt person på den yderste del af den amerikanske højrefløj, til at være kampagnechef.

Nick Fuentes er blandt andet kendt som holocaustbenægter.

Ye har også ansat Milo Yiannopoulos, der tidligere har været nyhedsredaktør på det højreorienterede medie Breitbart News. Yiannopoulos forlod mediet efter beskyldninger om, at han bifaldt pædofili.