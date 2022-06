Nævninge kender Cosby ansvarlig for overgreb i Playboy Mansion

Den amerikanske komiker Bill Cosby er af et nævningeting i en civil retssag i Californien blevet kendt ansvarlig for et seksuelt overgreb mod en kvinde i Playboy Mansion i 1975.

Kvinden, Judy Huth, får tilkendt 500.000 dollar, svarende til omkring 3,5 millioner danske kroner, i erstatning.

Judy Huth fortalte i retten, at Bill Cosby inviterede hende og en ven til Playboy Mansion, da hun var 16 år, og Cosby var 37.

Hun fortalte nævningene, at han i Playboy Mansion tog hendes hånd og brugte den til at masturbere hans penis.

Bill Cosby, der ikke selv var til stede i retten, har afvist beskyldningerne. I et vidneudsagn optaget på video siger den 84-årige Cosby, at han ikke husker Judy Huth.

Han siger også, at hændelsen ikke kan have fundet sted, fordi han ikke kunne finde på at opsøge seksuel kontakt med en person under 18 år.

Judy Huth får erstatning for den følelsesmæssige stress, hun oplevede, da en række kvinder for få år siden anklagede Cosby for overgreb, hvilket bragte minder fra hendes oplevelse med den tidligere skuespiller frem igen.

Jennifer Bonjean, der er advokat for Bill Cosby, udfordrede Judy Huths troværdighed under retssagen.

Advokaten lagde især vægt på, at Huth, da hun lagde sag an i 2014, havde sagt, at overgrebet var sket i 1974, da hun var 15 år.

Judy Huth fortalte i retten, at hun havde taget fejl af årstallet, og at hun mener, at det skete i 1975.

Den civile sag mod Bill Cosby finder sted, 11 måneder efter at han blev løsladt fra fængslet, efter at højesteret i delstaten Pennsylvania havde omstødt hans dom for seksuelle overgreb.

Den nu omstødte dom havde Bill Cosby fået i en straffesag.

Cosby er bedst kendt for sin rolle som den elskelige far og ægtemand i tv-serien 'The Cosby Show', der blev vist i 1980'erne.

Hans rolle i serien gav ham kælenavnet 'Amerikas far'. Hans familievenlige rygte blev dog ødelagt, da flere end 50 kvinder stod frem med anklager om seksuelle overgreb igennem fem årtier.