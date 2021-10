Napoleons hat indkasserer 1,76 millioner på auktion

Napoleons gamle hat har fået sig en ny ejermand - igen.

Denne gang har en køber betalt 200.000 britiske pund for den gamle bicorne. Det svarer til cirka 1,76 millioner kroner.

Det fremgår af det britiske auktionshus Bonhams hjemmeside.

Hatten havde fundet vej til det britiske auktionshus efter at i første omgang at blive solgt på et mindre tysk auktionshus for et mindre beløb.

Forskellen? Ingen anede, at hatten havde tilhørt den franske krigsherre.

Den dengang nye ejermand lagde dog mærke til en række mærkelige inskriptioner i hatten, der kunne tyde på, at den havde tilhørt selveste Napoleon Bonaparte.

Køberen besluttede sig for at undersøge det nærmere og fandt frem til, at dimensionerne og hattens alder indikerede, at den var fra Napoleons tid.

Hatten blev derefter testet grundigt ved hjælp af forskellige metoder, blandt andet med et mikroskop.

- Der blev fundet fem hår, da hatten blev undersøgt meget nøje. Og to af disse hår havde matchende dna med Napoleon, sagde administrerende direktør ved Bonhams i Europa, Simon Cottle, inden auktionen i den engelske hovedstad.

Historien bag denne hat er meget anderledes, end andre hatte, der er blevet solgt, og som engang har tilhørt Napoleon, påpeger Cottle.

De fleste af Napoleons hatte er nemlig blevet overdraget af adelige familier med tilknytning til kejseren eller soldater, der havde samlet dem op på slagmarken.

Hatten blev inden auktionen vurderet til at kunne indbringe mellem 100.000 og 150.000 pund. Det svarer til mellem 882.000 kroner og 1.324.000 kroner. Det slog den med længder.

Også andre af Napoleons gamle klenodier blev solgt på auktionen.

En gammel sabel indbragte knap 313.000 pund (cirka 2,75 millioner kroner), mens et skrin af guld blev solgt for 69.000 pund (cirka 607.000 kroner).