Netflix overgår alle forventninger

Netflix overgår forventningerne i fjerde kvartal i 2022 ved at have sikret sig omkring syv millioner nye abonnenter.

Det fremgår af selskabets regnskab for kvartalet, skriver AFP.

- 2022 har været et hårdt år med en ujævn start, men med en lysere afslutning, lyder det i en pressemeddelelse forud for offentliggørelsen af regnskabet.

Streamingtjenestens medstifter Reed Hastings har i samme ombæring meddelt, at han træder tilbage som administrerende direktør, men forbliver som bestyrelsesformand.

Ted Sarandos og Greg Peters er nu begge administrerende direktører, skriver Hastings på det sociale medie Twitter.

Hastings grundlagde Netflix sammen med Marc Randolph.

Reed Hastings havde angiveligt glemt at aflevere en lejefilm og skyldte videobutikken 40 dollar i gebyrer. Det fik ham til selv at starte en videoudlejningstjeneste, der siden blev til Netflix, som vi kender det i dag.

Sidste år kunne Netflix fejre 25-års jubilæum.

Netflix nåede i årets sidste kvartal op på mere end 230 millioner abonnenter, skriver AFP.

I kvartalet forinden havde streaminggiganten 223,1 millioner abonnenter verden over. Her var det lykkedes at vende tabet af abonnenter efter et pludseligt fald i første halvdel af 2022.

I løbet af det sidste kvartal i 2022 udkom blandt andet den populære serie 'The Crown' med en ny og femte sæson. I serien følger seerne det britiske kongehus med den nu afdøde dronning Elizabeth II i spidsen.

Desuden udkom en serie som 'Wednesday', der baserer sig på kultklassikeren 'Familien Adams', og som blev set omkring 1.237.150.000 timer på tværs af verdens tv-skærme i løbet af de første 28 dage, Netflix gjorde den tilgængelig.

Desuden trak dokumentarserien 'Harry & Meghan', der handler om den britiske prins Harry og dennes hustru, Meghan, også mange seere til streamingtjenesten, oplyser Netflix ifølge AFP.

