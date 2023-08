Nu er de blevet gift

Sangerinden Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland er blevet gift med sin kæreste gennem mange år, Adi Zukanovic.

Tidligere på sommeren fortalte Oh Land til Ekstra Bladet, at det var dødsenshårdt at planlægge et bryllup, og at hun var totalt uforberedt kort tid før slagets store gang.

- Der er så mange ting, man skal tage stilling til. Om man skal have duge på bordene og sådan noget. Men altså, vi har en dato - så meget ved vi, sagde Oh Land tilbage i juni.

Men noget tyder på, at sangerinden har fået de løse ender til at gå op. I dag er hun nemlig blevet gift.

I en story delt på Instagram af Clara Sofie kan man se Oh Land og Adi Zukanovic kysse hinanden omringet af lyserøde rosenblade og børn, der kaster rosenblade efter dem.

Oh Land har ikke selv offentliggjort nyheden, men på billedet står der 'Den helt store bryllupsuge. Kæmpe tillykke allerelskede smukkeste Oh Land og Adi Zukanovic'.

Den 42-årige sangerinde Clara Sofie blev tidligere på ugen gift med sin kæreste gennem mere end ti år.