Nu er det nok: Fyr dem!

Det er overstået. Endnu en sæson af 'X Factor' er midlertidigt forduftet som en omgang eksem, der er sæsonbestemt.

Mads Moldt vandt. Han minder meget om programmets første vinder, Martin fra Ørum, der mindede meget om Justin Timberlake.

Tænk hvis en vinder mindede om sig selv.

Årets musikalske oplevelse blev færøske Tina, som var lige så varm og naturlig, som Mads Moldt var kold og kunstig.

Tina var for god til 'X Factor'. Den anden færing, Kári, var for dårlig. Alligevel blev han nummer to i et latterligt show, der peakede, da strømmen gik for nogle uger siden. Det er helt sort.

Frygteligt tilbage

Inden fredagens finale truede TV 2 med, at 'X Factor' vender frygteligt tilbage næste år. Det gør to af dommerne forhåbentlig ikke.

Dj Martin Jensen er blevet den landeplage, han ikke formår at udgive i sin suspekte karriere. Manden er simpelthen godt gammeldags dum at høre på.

Kwamie Liv fik en katastrofalt dårlig debut som dommer. Når hun taler, kan man ikke lytte. Det er kedsomhed som hypnose.

Den unge vinder, Mads Moldt, og gamle Thomas Blachman - den gode smag tabte. Foto: Jonas Olufson

Thomas Blachman lider under programmets nye, politisk korrekte linje, men han er stadig langt den bedste ved bordet. Det siger mest om de to andre.

Overdommeren Sofie Linde er typen, man kun må mene noget om, hvis man er positiv, så vi stopper her.

Sidste års vinder, Solveig, udsendte i fredags den single, hun fik i sejrspræmie. Den missede Spotifys top 200.

Teenagerens karriere virker forbi, inden den begyndte. ’X Factor’ stopper åbenbart aldrig.

Bedst: Det er slut.

Værst: Det vender tilbage.