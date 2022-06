Nu kommer den: Droppet efter MeToo

Den 1. juli får DR's nye seriesatsning 'Orkestret' premiere.

Serien skulle oprindelig være blevet sendt sidste år. Men visse dele af handlingen - selv om der er tale om fiktion - kom for tæt på virkelighedens verden. Derfor besluttede DR at udskyde premieren.

Som en del af handlingen i den fiktive satireserie, er der personalestridigheder, sexisme og magtubalancer i det symfoniorkester, som serien centrerer sig om.

Seriens oprindelige premieredato faldt sammen med, at tidligere medlemmer af DR Pigekoret stod frem i Politiken og fortalte om seksuel chikane og krænkende adfærd under to tidligere chefdirigenter.

Hændelser, som også er blevet belyst i en advokatundersøgelse.

Emner om sexchikane og MeToo

Nu er der afstand nok til sammenfaldet, at serien kan få premiere.

Serien, der hedder 'Orkesteret', er ifølge Berlingske en satirisk serie af Adam Price, der handler om en 2. klarinettist spillet af Frederik Cilius, der drømmer om at stige i graderne, og som får ny souschef i form af Rasmus Bruun.

Serien tager i den forbindelse emner som MeToo og sexchikane op, mens der samtidig benyttes en 'grov tone'.

'Orkestret' er en komedie, som udspiller sig i og omkring et symfoniorkester befolket af musikere, som på én gang lider af storhedsvanvid og mindreværdskomplekser'.

'En samling glødende egoister, som skal underordne sig fællesskabet for at kunne frembringe den store lyd., skriver DR blandt andet om serien.

Frederik Cilius og Rasmus Bruun, der også danner duo i satireprogrammet 'Den korte radioavis', får selskab af Neel Rønholt, Emma Sehested Høeg og Caspar Phillipson i nogle af seriens øvrige roller.

'Orkestret' har premiere den 1. juli på DRTV og kan ses på DR1 hver fredag fra samme dato klokken 21.25.