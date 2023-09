Nu melder hun ud: Indlagt på hospitalet

I flere dage har der floreret rygter om, at Kourtney Kardashian har været på hospitalet, fordi der har været problemer med hendes graviditet.

Og da trommeslageren Travis Barker, var nødt til at forlade sin tour med bandet Blink-182, på grund af en 'presserende familiesituation' begyndte folk at spekulerer i, hvad årsagen var.

Nu fortæller Kourtney Kardasihan, at de har været indlagt på hospitalet.

I et opslag på Instagram, skriver Kourtney Kardashian nu, at manden tog hjem fra sin tour for at være med hende på hospitalet.

'Jeg vil være evigt taknemlig for mine utrolige læger for at redde vores babys liv', skriver hun i et opslag på Instagram til et billede, hvor hende og Travis Barker holder i hånden på hospitalet.

'Som en, der tidligere har haft tre virkelig nemme graviditeter, var jeg ikke forberedt på frygten for at skynde mig til akut fosteroperation', skriver Kourtney og tilføjer, at hun har den dybeste respekt for alle de mødre, der har måtte kæmpe for deres børn under graviditeten.

Til sidst i opslaget skriver Kourtney Kardashian, at hun har forladt hospitalet i sikkerhed og med sin baby i maven.

Kourtney Kardahsian har allerede tre børn med ekskæresten Scott Disick, nemlig 13-årige Mason, Penelope på 10 år og Reign på 8 år.

Trommeslageren har børnene Landon på 19, 17-årige Alabama og bonusdatteren Atiana med den amerikanske model Shanna Moakler.