Ny bog: Deler private billeder

Da OL blev afholdt i den australske storby Sydney i sommeren 2000, vandt kronprinsesse Mary den største sejr af alle.

På en pub mødte hun den danske tronarving, kronprins Frederik.

Efter fire års forhold trådte den dengang borgerlige australier Mary Elizabeth Donaldson ud af Vor Frue Kirke i København som kronprinsesse af Danmark.

Nu illustrerer en ny bog, som udgives op til kronprinsessens 50-års fødselsdag 5. februar, hendes forvandling.

Det annoncerer Politikens Forlag.

Kig-i-kulissen fotos

I bogen, som bærer titlen 'Mary H.K.H.', deler danske og udenlandske fotografer pletskud af kronprinsessen foreviget i forskellige roller - som royal, hustru, mor til fire, sportsudøver, protektor og modeikon.

- Bogen indeholder både nye og ikke før sete fotos og er ledsaget af kronprinsessens egne fortællinger om de øjeblikke, som har haft særlig betydning, lyder det fra Politikens Forlag.

- Et af bogens højdepunkter er de eksklusive kig-i-kulissen fotos fra bryllupsdagen i 2004, hvor kronprinsessen forbereder sig på at skulle starte et nyt kapitel som ægtefælle til kronprins Frederik. Kronprinsessen åbner desuden døren til familielivet og deler aldrig før viste billeder.

Kronprinsesse Marys fødselsdag bliver efter den foreløbige plan markeret med pomp og pragt.

Dronning Margrethe er vært for et taffel med royale gæster og repræsentanter for det officielle Danmark.

Ud over taflet skal kronprinsesse Mary åbne to udstillinger, hvor hun er omdrejningspunkt. Også Mary Fonden, hvor kronprinsessen er bestyrelsesformand, vil markere den runde fødselsdag.