Ny dansk festival til sommer

De danske festivalsarrangører står i øjeblikket i vand til knæene, og udsigten for at komme på festivaler er stadig lang.

Midt i al usikkerheden, hvor flere festivaler snakker om at aflyse, melder en helt ny festival sig på banen. Med et nuværende forsamlingsforbud på ti personer udendørs, synes det optimistisk at starte en ny festival.

Navnet er ØreSound Festival, og som man måske kan regne ud, kommer festivalen til at finde sted ved Øresund. Nemlig i vandkanten på Tiøren og Femøren i Amager Strandpark.

- Publikum fortjener det, musikerne fortjener det, stagecrewet fortjener det, de frivillige fortjener det, bryggerierne fortjener det, og ikke mindst de københavnske restauranter, som vil være rigt repræsenterede på festivalen. Og i stedet for at begynde i det små, vil vi gerne lægge hårdt ud. Vi har haft masser af tid til at planlægge festivalen under pandemien, og vi vil gerne være med det første år, man kan holde store festivaler igen, siger presseansvarlig Jonas Nybro til Gaffa.

Og man må sige, at de lægger hårdt ud. En stor tredages begivenhed med en kapacitet på 30.000 fest glade mennesker og to store scener.

Første hovednavn er allerede på plakaten. Det er Morten Breum, der er klar til at indtage Amager Strandpark.

ØreSound Festival er planlagt til at blive afholdt fra 12. til 14, august, og billetterne er allerede sat til salg.