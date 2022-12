Ny romantisk komedie flirter med klichéerne

Den romantiske komedie 'Elsker dig for tiden' hylder på mange måder 1990'ernes danske film i samme genre.

Og den er langt henad vejen vellykket.

Sådan lyder dommen fra de danske anmeldere over instruktør-, manus- og skuespillerduoen Julie Rudbæk og Jesper Zuschlags nye film, der høster mange gode anmeldelser.

'Elsker dig for tiden' udkommer således torsdag med både fem-, fire- og trestjernede anmeldelser i bagagen.

Blandt de mest positive anmeldelser er Berlingskes. Her udråbes filmen til en ny generations 'Den eneste ene'.

Filmen har ifølge anmelder Thomas Brunstrøm både 'dybde, charme og humor'.

- Den flirter med klichéerne, men forfalder aldrig til dem. Det er superelegant, og når man så lægger nogle for dansk film usædvanligt mundrette replikker oveni, har man en virkelig fin film, skriver han for avisen.

Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag står også bag serien '29'.

I 'Elsker dig for tiden' følger man karrierekvinden Anna, som spilles af Rudbæk, og romantikeren Thomas, der spilles af Kasper Dalsgaard.

Generelt får skuespillerholdet ros hos Information, som dog ikke giver karakterer.

- Gode er de to instruktører og skuespillere også selv i deres meget forskellige roller. Ja, alle spillerne gør det fortrinligt, og de tegner tilsammen vel nærmest et slags generationsskifte, skriver anmelder Christian Monggaard.

Mindre rosende er anmeldelserne hos Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten.

I begge aviser gives der tre stjerner til filmen, der bliver markedsført som en antiromantisk komedie.

Men netop her mener Kristeligt Dagblads anmelder trods ros til filmens 'indledende parringsdans', at den fejler.

- Til gengæld kniber det, da 'Elsker dig for tiden' skal argumentere for, at 'den perfekte kærlighed' ikke eksisterer. Det burde jo netop ikke være svært, statistisk set, men Rudbæk og Zuschlag har store problemer med at få limningen i Annas og Thomas’ kærlighed til at gå op på troværdig vis, skriver anmelder Per Juul Carlsen for avisen.

Hos Politiken giver anmelder Kim Skotte fire ud af seks hjerter og roser filmens 'veloplagte hverdagskomiske scener'.

ALT for damerne giver filmen fem ud seks hjerter og kalder det 'en rørende, tankevækkende og fin oplevelse'.

- En kærlighedserklæring til de halvfemserfilm, men også tæt på yngre voksnes kærlighed nu. Og er man ikke til den slags? Bare ærgerligt, Sonny-boy, skriver ALT for damerne.

