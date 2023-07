Ny udvikling i skilsmissen: Du kan glemme det

Skilsmissen mellem 68-årige Kevin Costner og hans 20 år yngre kone, Christine Baumgartner tager endnu engang nye højder.

Ifølge retsdokumenter, siger Kevin Costner, at Christine Baumgartner havde 30 dage til at forlade deres hjem, og at han gav hende langt over en million dollars for at få råd til et nyt sted, men at hun endnu ikke har forladt hjemmet.

Efterfølgende kom det frem, at hun forlangte 1,7 millioner danske kroner om måneden i børnebidrag, som Kevin Costner afviste at betale.

Hun må ikke tage noget med

Men nu tager skilsmissen en ny drejning. Kevin Costner har nemlig anmodet om, at Christine ikke må tage noget særeje med fra hans hjem, helt konkret drejer det sig om sølvtøj, møbler, kunst og skåle.

Ifølge nye retsdokumenter, som det amerikanske medie People har fået indsigt i, fremgår det også, at parret ikke har noget fælleseje. I dokumenterne står der, at Christine Baumgartner vil tage fitnessudstyr, møbler og kunst med sig, når hun flytter ud af huset i slutningen af måneden.

I en protest tilsendt af Christine Baumgartners advokater fremgår det, at hun endnu ikke har identificeret, hvilke ejendele hun vil tage med sig under flytningen.

Til fordel for Kevin Costner gik retten hans vej, da dommeren godkendte anmodningen om, at Christine Baumgartner ikke må tage ejendele med sig, men at hun godt må tage sine toiletartikler, tasker og tøj.

Det var hende, der 1. maj søgte om skilsmisse fra Hollywood-stjernen, siden da har de været uenige om, hvordan skilsmissen skal foregå.