'Nybyggerne'-par sælger vinderhuset

Selvom Anne og Todd har været lykkelige over at bo i huset, betyder en familieforøgelse, at parret må lægge vinderhuset bag sig

Anne Bach og Todd Edlin, der vandt tredje sæson af 'Nybyggerne', har set sig nødsaget til at sælge boligen i Aalborg.

'Det er med lige dele af en klump i halsen og sommerfugle i maven, at vi har valgt at sætte vores hjem og vores nybygger-hjem til salg,' skriver familien i et opslag på Instagram.

Der er en helt naturlig grund til, at familien må flytte.

- Vi bliver forældre igen lige om lidt - og det glæder vi os til, men det er derfor vi sætter huset til salg. Vi kan ikke rigtig være her mere med tre børn, forklarer Anne Bach til Ekstra Bladet.

Scorer drømmejobbet

- Vi har ellers været vildt glade for at bo her, så det har været en virkelig svær beslutning. Vi bor i et virkelig fint og børnevenligt kvarter, og her er bare rart at være. Vi overvejede, om vi ikke kunne klemme os sammen, men vi må erkende at det giver for meget rod og kaos.

En lillebror til Lily og Nora er lige på trapperne. Privatfoto/Instagram

Plads til trampolin

Nybygger-boligen lyder på 130 kvadratmeter fordelt på to etager - familien håber at kunne få tre millioner for det.

- Hvor skal I så hen nu?

- Det ved vi ikke - vi har ingen plan. Vi er nok meget nordjyder med sådan noget, at vi ikke vil ud og finde noget, før det er solgt. Det tør vi ikke. Så det håber vi, det gør, forklarer Anne Bach, der dog er sikker på, at de stadig skal bo i Aalborg - og gerne et parcelhus med have, hvor børnene kan lege.

- Der skal være plads til en stor trampolin i haven, tilføjer Anne Bach.

Lillebror på trapperne

Anne og Todds to døtre, Lily på syv år og Nora, der bliver to lige om lidt, kan snart forvente at få en lillebror - han er nemlig lige på trapperne.

- Det bliver inden for de næste 14 dage, fortæller Anne Bach.

Selvom det er lidt meget med et hussalg oveni at være højgravid, er Anne Bach godt tilfreds.

- Det har været rart at få styr på alt det praktiske, inden han kommer. Så må vi jo køre en lille tur, hvis der er fremvisning. Sådan må det være med barn nummer tre, der tager man det lidt, som det kommer.

- Har i fundet et navn endnu?

- Nej, vi er lidt på Herrens mark. Det skal passe til de andre, og så skal det fungere på både dansk og engelsk, da vi også er fra New Zealand, forklarer Anne Bach, der er åben for forslag.

