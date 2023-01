Odense klager over russer i front for H.C. Andersen-pris

H.C. Andersens fødeby, Odense, klager over, at russer er sat i front for den internationale børnebogspris, der er opkaldt efter den danske forfatter.

Det skriver DR.

Årsagen til klagen er, at organisationen bag prisen har udpeget den russiske tegner og kunstprofessor Anastasia Arkihipova til at stå i spidsen af bogprisens jury.

Bag prisen står den internationale organisation Ibby, der i Danmark er repræsenteret af Ibby Danmark - Selskabet for Børnelitteratur.

Atkihipova sidder også i bestyrelsen for foreningen MOCX, der er aktive i at føre russisk propaganda for krigen i Ukraine.

I klagen lyder det ifølge DR blandt andet, at Odense Kommune finder det skammeligt, at den ærefulde pris 'på denne måde søles til af krigspropaganda'.

- Vi mener ikke, at den adfærd, som juryformanden har udvist ved at være en del af bestyrelsen for Moscow Artist Union, er foreneligt med det værdigrundlag, der er for H.C. Andersen og den måde, vi ser ham på, siger Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense til DR.

Arkhipova har tidligere afvist, at hun har nogen forbindelse til MOCX' promovering af krigen.

Den russiske kunstprofessor blev udpeget til juryformand for H.C. Andersen-prisen i september 2022. Efterfølgende har flere medlemslande arbejdet for at få hende til at trække sig.

Dronning Margrethe har i en årrække været protektor for børnebogsprisen.

Tidligere på ugen fortalte kongehuset dog, at regenten har trukket sig som protektor.

- Årsagen er, at der for øjeblikket verserer en konflikt i organisationen, som dronningen i sagens natur ikke kan være en del af, skrev kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby onsdag.

Formanden for Ibby, Margaretha Ullström, oplyser til DR, at organisationen på grund af krisen vil holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag.

H.C. Andersen-prisen blev uddelt første gang i 1956 og er tidligere blevet betegnet som en slags Nobelpris for børnelitteratur.

Prisen uddeles hvert andet år i de to kategorier skrivning og illustration.

Cecil Bødker er den hidtil eneste danske modtager af forfatterprisen, mens Ib Spang Olsen i 1972 fik prisen, der gives for bedste illustrationer.