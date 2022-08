Olivia Newton-John er død

Den britisk-australske sanger og skuespiller Olivia Newton-John, der blandt andet er kendt fra 'Grease', er død.

Det bekræfter hendes mand, John Easterling, der i et opslag på Facebook fortæller, at hun døde fredeligt omgivet af familie og venner på sin ranch i Sydcalifornien, USA.

Dødsårsagen er ikke bekræftet, men en kilde tæt på familien fortæller til mediet TMZ, at hun døde af brystkræft. Olivia Newton-John har kæmpet mod brystkræft i mere end 30 år.

I et opslag på Facebook skriver Olivia Newton-Johns mand, at 'hun var et symbol på håb i forbindelse med sin kamp mod brystkræft'.

'Vi beder alle om at respektere familiens privatliv i denne meget svære tid', skriver han i opslaget.

Det store gennembrud

Hendes store gennembrud kom i 1978, da hun spillede hovedrollen Sandy over for John Travolta i filmen 'Grease'. Hendes rolle som Sandy blev ikonisk for en hel generation, ligesom sangene 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' og 'Hopelessly Devoted to You' også blev det.

Foto:Paramount

Filmen og dens succes tog Oliva Newton-Johns popularitet til nye højder, og hun fulgte den op med film som 'Xanadu', hvorfra hun også havde et hit med samme navn.

Olivias største hit var 'Physical' i 1981, som lå nummer et i ti uger på den amerikanske hitliste og slog alverdens rekorder i 80'erne.

Hun blev første gang diagnosticeret med brystkræft i 1992.