Opereret: Fandt knude i halsen

Der er stille hos skuespilleren Simon Stenspil i ordets bogstavelige forstand.

Den 37-årige kendis har været på operationsbordet og har fået fjernet en knude på stemmelæberne.

Det oplyser han på Instagram.

'Der har været mange tanker oppe i mit lille hoved, fordi jeg har fået fjernet en knude på stemmelæberne', lyder teksten til en selfie fra sygesengen.

'Det er en ret kedelig operation, fordi man ikke ved, hvordan ens stemme helt kommer til at lyde bagefter! Men jeg har følt mig i virkelig trygge hænder hos et stærkt lægeteam', skriver han videre.

Simon Stenspil formår dog at tage situationen med en portion humor.

'Satser på at lyde som Christopher om et par uger! Men indtil da er der virkelig stille herhjemme, da jeg ikke må sige et kvæk de næste tre-fire dage, hvilket bliver mega nemt, for jeg snakker aldrig! Overhovedet! Jeg er sådan den ret så stille type egentlig.'

Simon Stenspil er bror til skuespillerinden Cecilie Stenspil.

Han blev uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2009 og har blandt andet medvirket i BBC-serien 'The Last Kingdom' og i seersuccesen 'Badehotellet' ligesom sin celebre storesøster.

Han vandt 'Vild med dans' i 2018 med partneren Asta Björk.

Privat bor Simon Stenspil sammen med skuespillerinden Anna Stokholm, som han har dannet par med i en årrække.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Simon Stenspil, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

