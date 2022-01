Peter Ingemann: Min sværeste opgave nogensinde

Så du med i går aftes?

Tv-vært Peter Ingemann har fået lov at lave en programserie på TV 2 om noget af det, han brænder allermest for - nemlig historie.

Projektet hedder 'Ingemann og kongerækken', og blev vist første gang onsdag på TV 2, men også ses på TV 2 Play.

Og selv om det er et emne, der optager ham meget, har det været en svær og hård opgave for den garvede tv-vært.

- Det har været helt fantastisk at lave. Det er nok ingen hemmelighed, at jeg elsker historie. Ja, det er faktisk min eneste hobby. Så jeg har elsket hvert minut.

- Det har dog også været den sværeste og hårdeste opgave, jeg har haft. Ikke mindre end 53 regenter plus lidt ægtefæller og børn. Det var en ordentlig mundfuld. Men det var også så fedt, siger Peter Ingemann til TV 2.

Søger svar i Finderup Lade

I programserien på seks afsnit tager Ingemann sammen med førende eksperter seerne rundt i vores gamle kongerige fra Blekinge i øst til England i vest.

Her undersøger de blandt andet flere historiske begivenheder relateret til de kongelige, som har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag.

Ifølge TV 2 søger Ingemann blandt andet svar på, hvem der stod bag det sagnomspundne kongemord i Finderup Lade, og hvordan én konges elskovssyge kunne ende med, at hele Danmark gik bankerot.

Peter Ingemann fremhæver selv en af sine største oplevelser under optagelserne til programmet.

- Det var, da jeg stod ved Knud den Helliges skelet i Odense Domkirke. Jeg var kommet til at holde en del af Knud. Han var Danmarks uheldige Rambo-konge, som havde chancen for at generobre England.

- Kun uheld og tilfældigheder gjorde, at det ikke lykkedes. Men det var så tæt på - og verdenshistorien havde i så fald set anderledes ud, siger han til TV 2.