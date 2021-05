Phillip Faber: Jeg havde så travlt med at blive til noget

Selv om han kan virke som en mand, hvor meget lykkes, så er det ikke alle drømme og planer, der gennem tiden er blevet ført ud i livet hos den populære komponist og dirigent 36-årige Phillip Faber, som mange sang fællessang med under coronapandemien i 2020.

En af de ting, han godt kan drømme om, men i sin tid gav afkald på til fordel for karrieren, er den eksotiske dannelsesrejse i sabbatårene.

- Jeg kan nok kigge tilbage og være lidt ærgerlig over, at jeg aldrig fik rejst verden rundt og fandt mig selv i Fjernøsten, fordi jeg havde så travlt med at komme ind på musikkonservatoriet.

- Jeg havde så travlt med at blive til noget, at jeg ikke fik rejst rundt og teet mig fjollet, siger han og tilføjer, at han dog har det som blommen i et æg i sin tilværelse i dag.

Phillip Faber, der troppede op til Zulu Awards 2021, fordi han var nomineret som årets tv-vært, havde i sine helt unge år også en drøm om at gøre karriere i skuespillerfaget.

Han havde indtil flere teaterroller heriblandt en i 'Et juleeventyr' i Glassalen i Tivoli i 1996.

Senere kunne man også se ham i rollen som Leslie i 'Bølle Bob'-filmen.

Men som mange ved, blev det ikke skuespilkarrieren, den populære dirigent begav sig ud i.

- Min skuespillerdrøm er aldrig blevet til noget, men det passer mig godt, for jeg tror, jeg var blevet en sindssyg dårlig skuespiller, siger han.

Sidst men ikke mindst er der hele fitnessdrømmen, som heller ikke er blevet til noget indtil videre.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at holde farkroppen i ave. Det er en evig kamp, jeg dog ikke kæmper særlig stærkt, svarer han.