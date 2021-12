Pilot husker at have fløjet prins Andrew på Epsteins privatfly

De tidligere præsidenter Bill Clinton og Donald Trump samt britiske prins Andrew var blandt de personer, som fløj med den skandaleramte finansmand Jeffrey Epsteins privatfly.

Sådan lød det, da Lawrence Visoski - en tidligere pilot for Epstein - tirsdag afgav vidneforklaring under jetsetteren Ghislaine Maxwells retssag. Visoski husker også at have fløjet skuespilleren Kevin Spacey.

Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste med Epstein, som i august 2019 tog sit liv i en fængselscelle på Manhattan.

Epstein var på det tidspunkt anklaget for menneskehandel og seksuelle overgreb mod kvinder og piger, hvoraf nogle var mindreårige.

Nu står Maxwell tiltalt for at have været med til at rekruttere og misbruge fire mindreårige piger mellem 1994 og 2004. Maxwell afviser anklagerne.

Epsteins meget kendte passagerer, heriblandt på flyvninger til hans luksusejendomme, er en kendt sag.

Men Visoski gav som det første vidne i Maxwell-sagen yderligere detaljer.

Blandt andet beskrev han, at han altid vidste, når særligt vigtige personer fløj med privatflyet, da 'man skulle sikre sig, at det så pænt ud'.

Derudover sagde han, at han aldrig så nogen seksuelle aktiviteter på flyet.

- Det gjorde jeg helt sikkert ikke, svarede Visoski, da han blev spurgt, om han var vidne til seksuelle aktiviteter med mindreårige.

Han sagde dog også, at døren til cockpittet altid var lukket under flyvninger.

Piloten forklarede videre, at han anser Maxwell for at have været Epsteins 'nummer to'. Han fortalte, at hun ofte ringede for at planlægge hans flyafgange.

Sagen blev indledt mandag med valg af 12 nævninger og indledende bemærkninger.

Den ventes at strække sig over de næste seks uger.