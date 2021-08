Plaget af sygdomme

Udfordringerne har været til at føle på for Norges kronprinsesse Mette-Marit i den seneste tid. Det er derfor ikke noget let år, som den norske kronprinsesse kan se tilbage på, når hun fylder 48 år 19. august.

Kronprinsesse Mette-Marit lider af flere sygdomme.

Det gør hende ude af stand til at være et medlem af det norske kongehus med samme aktivitetsniveau, som andre af familiens medlemmer.

Mette-Marit er nemlig blevet diagnosticeret med kronisk lungefibrose. En sygdom, som ikke kan helbredes. Sygdommen giver symptomer som åndenød og tør hoste.

Samtidig døjer kronprinsesse Mette-Marit også med øresten - såkaldt krystal- eller karruselsyge - som sætter sig i balanceorganet i det indre øre og kan medføre voldsom svimmelhed.

Den sygdomsplagede Mette-Marit sidder med en følelse af skam over den manglende energi, har hun selv fortalt.

– Jeg tror, jeg skammer mig lidt over, at jeg er syg. Eller jeg ved, at jeg skammer mig ganske meget over det, sagde en ærlig kronprinsesse ifølge Billed-Bladet tilbage i februar i podcasten 'The Kåss Furuseths', der bliver sendt på NRK.

Kronprinsesse Mette-Marit understregede undervejs, at problemet har rødder i, at hun ikke kan gøre det, som folk forventer af hende.

Mette-Marits begrænsede muligheder for at passe sine forpligtelser var en af årsagerne til, at hun valgte at fortælle om sygdommen.

- Det er selvfølgelig aldrig behageligt at snakke om sit helbred i offentligheden. Men i perioder, hvor jeg skal undersøges og behandles, vil jeg være væk en stor del af tiden, har hun tidligere fortalt.

Sygdommene har betydet, at kronprinsessen har måtte skrue ned for friluftslivet, og ski- og vandreture med familien, der er nogle af hendes store fritidsinteresser.

På trods af sygedommene har Mette-Marit det seneste år skulle finde fornyet energi som støtte til sin mand, kronprins Haakon. For kronprinsen har skullet løfte flere opgaver end normalt.

Norges konge og Haakons far, 84-årige Harald, har været ramt af et svigtende helbred.

I efteråret gennemgik kongen en hjerteoperation og har derfor overladt flere opgaver til sin søn, som har haft Mette-Marit som sin støtte.

Året har også budt på personlige glæder for kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsparrets yngste barn og eneste søn, 15-årige prins Sverre Magnus, kom i efteråret tættere på de voksnes rækker, da han blev konfirmeret i Asker kirke.

Norges kommende dronning blev født i Kristiansand som datter af en journalist og en bankfunktionær.

Forældrene blev skilt, da Mette-Marit var 11 år. I januar 1997 blev hun mor til sønnen Marius Borg Høiby, som hun har med Morten Borg.

I 1999 mødte hun den norske tronarving.

Dengang blev der rynket på næsen og debatteret højlydt i det offentlige rum, da det kom frem, at den norske kronprins havde forelsket sig i den borgerlige Mette-Marit Tjessem Høiby.

For Mette-Marit var nemlig enlig mor til sønnen Marius, der i dag er 24 år, og havde færdedes i festmiljøer, hvor der blev taget stoffer, og flere mente, at forholdet ikke var passende for en kronprins.

I december 2000 annoncerede parret dog deres forlovelse.

Forud for brylluppet indkaldte det norske hof til pressekonference, hvor den kommende kronprinsesse fortalte om sin fortid, som hun lagde afstand til.

Siden har kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon skabt sig en familie, der ud over prins Sverre Magnus også tæller prinsesse Ingrid Alexandra, som er tronarving og 17 år gammel.

Familien er bosat på Skaugum, der ligger sydvest for Oslo.