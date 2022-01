Politi vil tjekke Baldwins telefon efter dødsulykke på filmset

Skuespiller Alec Baldwin har afleveret sin telefon til amerikansk politi som en del af efterforskningen i forbindelse med en filmfotografs død på et filmset i oktober.

Overdragelsen skete i delstaten New York, hvor skuespilleren har hjemme.

Politiet i byen Santa Fe vil gennemgå telefonen, en iPhone, og overdrage resultaterne til kolleger i delstaten New Mexico.

Før jul udstedte en domstol i Santa Fe en ransagningskendelse på vegne af politiet for at få adgang til Baldwins telefon.

Efterforskere har tidligere sagt, at de ønskede at se hans sms'er og e-mails relateret til optagelser af filmen 'Rust', der var i gang, da dødsulykken skete.

Korrespondancer mellem Baldwin og hans kone og Baldwin og hans advokat bliver ikke kontrolleret.

Ifølge ransagningskendelsen har Baldwin udvekslet e-mails med filmens våbenleverandør vedrørende den type våben, der skulle bruges ved optagelserne.

Baldwin ses her på settet kort tid efter, at han har affyret rekvisit-pistolen. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Baldwin, der også var westernfilmens producer, rettede en rekvisitpistol mod filmfotografen Halyna Huctchins under en prøve til optagelserne i New Mexico 21. oktober. Pistolen gik af og ramte hende.

Instruktør Joel Souza blev også ramt i skulderen.

Baldwin har forklaret, at han ikke vidste, at pistolen var skarpt ladt. Efterforskere arbejder på at finde ud af, hvem der ladede våbnet med skarp ammunition.

Politiet har næsten tre måneder inde i efterforskningen fortsat ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

Politiet har sagt, at det ikke kan udelukke, at nogle, inklusive Baldwin, kan blive sigtet for ulykken.

Baldwin har for nylig lagt en video på sociale medier, hvor han afviser påstande om, at han ikke skulle samarbejde med politiet.

Optagelserne af 'Rust' blev øjeblikket standset efter ulykken og er ikke blevet genoptaget siden.