Populær film beskyldes for racisme

Flere seere har opfordret andre til at boykotte den omtalte 'Avatar: Way of Water'. Ifølge dem har filmen nemlig et racistisk plot

I Danmark har Avatar allerede slået rekorder, i åbningsweekenden var 154.066 danskere nemlig i biografen for at se filmen, der dermed havde den bedste premiereweekend herhjemme i år.

Men nu er seriens skaber kommet i vælten, endnu en gang, da flere kritiserer filmens glamourisering af kolonialisme og racistiske skildring af indfødte mennesker og kultur.

Derfor har flere seere forladt biograferne efter at være blevet vrede over det 'tonedøve' plot og instruktør James Camerons 'forfærdelige racistiske håndtering' af oprindelige kulturer. Det skriver Independent.

'Avatar' fra 2009 er med et billetsalg på godt 2.840 milliarder dollars den mest indbringende film i verden, og efter succesen annoncerede manden bag, James Cameron, at der ville komme en række efterfølgere. Nu - 13 år efter den første film - er traileren til film nummer to frigivet. Titlen er 'Avatar: The Way of Water'. Filmen har premiere i december, og du kan se traileren her.

Ikke første gang

FIlmen, der er en efterfølger til storhittet 'Avatar' fra 2009, fokuserer på Na'vi, de blåhudede indbyggere på en fremmed planet kaldet Pandora.

Begge 'Avatar'-film har fået kritik for at sammenlægge aspekter af forskellige oprindelige kulturer, mens de har castet flere hvide og andre ikke-indfødte skuespillere i rollerne som Na'vi.

James Cameron var også udsat for kritik for kommentarer efter udgivelsen af ​​den første 'Avatar', hvor han antydede, at indianerstammer kunne have kæmpet hårdere mod folkedrab.

James Cameron har tidligere været i vælten for kritiske kommentarer. Foto: Toby Melville

Nærmer sig milepæl

De nyeste salgstal bringer 'Avatar'-indtjeningen op på 855 millioner dollars globalt kun ti dage efter premieren. Det svarer til 5.986.453.500 kroner.

Dermed er filmen ifølge NBC News allerede rykket ind på en femteplads over de mest indtjenende film i 2022, blandt andet overgået af Top Gun-opfølgeren 'Top Gun: Maverick', der globalt har solgt for over ti milliarder kroner.

Det betyder ifølge Variety, at 'Avatar 2' meget vel kan nå milepælen på en milliard dollars - omkring syv milliarder danske kroner - inden nytår.

