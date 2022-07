Prins Christian rørt til tårer

Både kronprins Frederik og prins Christian var i dag til stede ved mindehøjtideligheden ved Field's for at vise deres respekt og sympati med ofrene og de pårørende efter den tragiske hændelse, der fandt sted søndag.

Ved mindehøjtideligheden holdt Københavns Kommunes overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og statsminister Mette Frederiksen tale for de mange fremmødte foran Field's.

Talerne fik tårerne frem hos de fleste på pladsen.

Efter Mette Frederiksens tale, måtte prins Christian kigge op mod himlen for at holde tårerne tilbage, men det var tydeligt at se de røde øjne.

- Det er meget flot og meget smukt, at vi kan stå her. Jeg håber, at familierne kommer stærkt igen, siger prins Christian til den fremmødte presse ved Field's.

- Det er meget rørende og meget bevægende. Vi står sammen, og vi kan hjælpe hinanden. Mine tanker går til ofrene og pårørende, siger kronprins Frederik.

Foto: Linda Johansen

Meget berørt af skyderiet

Et par timer efter skyderiet, der fandt sted søndag omkring 17.30 i Field's, reagerede dronning Margrethe og kronprinsparret på de tragiske hændelser.

Her lagde de ikke skjul på, at de var meget berørte af situationen.

'Vi har her til aften modtaget den chokerende meddelelse om de alvorlige hændelser i København tidligere i dag. Vi kender endnu ikke tragediens fulde omfang, men det ligger allerede fast, at flere mennesker har mistet livet, og at endnu flere er såret,' lød det fra dronningen og kronprinsparret i et opslag på de sociale medier, der fortsatte:

'Vores tanker og dybeste medfølelse er hos ofrene, deres pårørende og alle dem, som er berørt af tragedien. Situationen kalder på sammenhold og omsorg, og vi ønsker at rette en stor tak til politiet, beredskabet og sundhedsmyndighederne for deres hurtige og effektive indsats i disse timer.'