Prins Christian slog sin far på årets sidste Royal Run-rute

Kronprins Frederik har sammen med sine to sønner, prins Christian og prins Vincent, afsluttet Royal Run med ti kilometer i benene i Københavns gader.

Her blev den 54-årige tronarving slået af 16-årige prins Christian, der kom over målstregen et par minutter før sin far på Amalienborg Slotsplads.

- Det er en fed oplevelse. Man er jo altid i konkurrence med sin far, siger prins Christian til TV 2.

- Det var en flot rute gennem København, tilføjer han.

Prins Christian krydsede målstregen efter omkring 46 minutter, mens kronprins Frederik kom i mål få minutter efter.

Også 11-årige prins Vincent var med på ruten.

Og det møder ros fra kronprins Frederik, at begge var med på ti kilometer.

- Det er skønt, at de har mod på det. Ti kilometer er meget at rumme, specielt for en 11-årig, siger han efter løbet i København.

- Det giver noget selvtillid og et grundlag for, at der er muligheder. At man kan mere, end man tror, siger kronprinsen.

Hele kronprinsefamilien har løbet til Royal Run mandag. På årets sidste rute løb kronprins Frederik ti kilometer med sine to sønner, prins Christian og prins Vincent. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det kongelige motionsløb har på 2. pinsedag været flere byer i riget rundt. Samlet har næsten 92.000 mennesker deltaget på tværs af Bornholm, Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved og København.

Succesen bliver gentaget næste år, hvor kronprinsen håber, at endnu flere vil melde sig til. Særligt dem, der har gået og tænkt på at gøre det, men aldrig har fået det gjort, siger han.

- Det er fantastisk, at vi er så mange i år. Jo flere, desto bedre - og hvis man ikke nåede at tilmelde sig i år, kan man gøre det næste år i stedet. Det bliver samme dag (2. pinsedag, red.) næste år, siger kronprins Frederik på målstregen.

Alle medlemmer af kronprinsfamilien har været ude at løbe mandag. Kronprinsesse Mary løb i Kolding og Næstved. Kronprins Frederik tilsluttede sig løbere i Aalborg og Aarhus, inden han rundede af i København.

Parrets fire børn, Vincent, Christian, Josephine og Isabella, løb sammen en mil i København. De to ældste, prins Christian og prinsesse Isabella tog også fem kilometer i hovedstaden, inden de to prinser i familien til sidst tilbagelagde ti kilometer i København med kronprins Frederik.

Royal Run blev første gang løbet i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Det er fjerde gang, løbet bliver afholdt, da coronapandemien i 2020 gjorde, at det ikke kunne afvikles.