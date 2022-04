Prins Harry og Megan optræder for første gang i Europa i to år

Den britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, har haft deres første fælles optræden i Europa, siden de frasagde sig royale titler og apanage for to år siden.

Fredag deltog Prins Harry og Meghan således i en reception i den hollandske by Haag, hvor sportsstævnet Invictus Games begynder lørdag.

Prins Harry er en af initiativtagerne bag stævnet for soldater og veteraner med psykiske eller fysiske skader.

Mere end 500 deltagere fra 20 forskellige lande deltager i Invictus Games, som er blevet udsat to gange på grund af pandemien.

Lørdag deltager prins Harry og Meghan i åbningsceremonien for stævnet, hvor prinsen skal holde en tale. Invictus Games slutter 22. april.

Torsdag mødte prins Harry og hertuginden dronning Elizabeth, som om få dage fejrer sin 96 års fødselsdag, på Windsor-slottet.

37-årige Harry og hans 40-årige hustru er blevet kritiseret af britiske tabloidmedier for ikke at deltage i mindehøjtideligheden for prins Philip i sidste måned i Westminster Abbey.

Prins Phillip, der var gift med dronningen i 73 år, døde i april sidste år kun få uger før sin 100 års fødselsdag.

Harry og Meghan havde ikke besøgt Storbritannien sammen siden deres beslutning om at træde ud af den royale familie.

Parrets manglende deltagelse ved mindehøjtideligheden fulgte i kølvandet på en stridighed med den britiske regering om politibeskyttelse.

Prins Harry har således sagsøgt regeringen, efter at indenrigsministeriet besluttede, at parret og deres to børn ikke har ret til hverken selvbetalt eller skattebetalt politibeskyttelse, når de er i Storbritannien.

I forbindelse med beslutningen henviste ministeriet til, at prinsen i 2020 frasagde sig sine royale titler.